До річниці Майдану за "порєбріком" традиційно оживають різні політичні трупи. У 2021 році експрезидент Віктор Янукович знову нагадав усім, що ще живий.

Президент-втікач завів свою стару пісню про переворот. Таку думку висловила ведуча програми "Про головне" Тетяна Кругова.

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"Верховна Рада прийняла постанову про "революцію гідності", в реальності – збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених", – заявив Янукович.

Ведуча зауважила, що коли хтось доживає віку десь на чужині ізольований від всього світу, а на батьківщині його вважають зрадником і боягузом, то можна і не таке сказати.

Взагалі все, що раз на рік ляпає Янукович, більше схоже на маразм старого чоловіка. І це насправді не далеко від правди,

– сказала Кругова.

Важкий психологічний стан Януковича

Вона додала, що ЗМІ неодноразово писали, що Янукович у Ростові перебуває у важкому психологічному стані, зловживає алкоголем і практично не виходить з дому.

Журналістка відзначила, що цього разу президент-втікач навіть не показався на публіку, не писав відеозвернення, а просто передав свою заяву через адвоката. За словами ведучої, мабуть, йому, мабуть зовсім погано, і показувати таке людям просто не можна.

Януковича перестали вважати хоч кимось

"Взагалі Януковича вже давно перестали вважати хоч кимось навіть на Росії. Єдиний спосіб, у який його там використовують – це раз на рік закинути трохи кремлівської пропаганди", – зазначила Тетяна Кругова.

Вона вважає, що слова експрезидента про "злочинців при владі", "зруйновану економіку України" та інші нісенітниці – це просто спосіб ще раз "лизнути" російській владі, адже треба якось віддячувати за притулок у Ростові.

Єдине, у чому важко не погодитися з Януковичем, це те що більшість українців знають, хто винен в анексії Криму та війні на Донбасі, запевнила журналістка.

Ще у вересні 2020 року понад 60% українців підтримували твердження, що війну почала Росія – тут він не збрехав, може вперше у своєму житті,

– сказала ведуча програми "Про головне".

Тетяна Кругова нагадала, що громадянин України Янукович вже ніякий не президент, а просто засуджений злочинець і має відсидіти 13 років у в'язниці за тяжкі злочини, які вчинив проти свого народу.

Водночас Революцію Гідності більше ніхто і ніколи на офіційному рівні не зможе назвати переворотом, наголосила журналістка. Вона підсумувала: "Напередодні Верховна Рада визнала події на Майдані ключовим моментом українського державотворення. І нехай з цією думкою Янукович доживає віку у Ростові".

Ведуча програми "Про головне" про заяву Януковича: відео