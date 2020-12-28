Деякі батьки проявили оригінальність під час вибору ім'я для своєї дитини у 2020 році. Новонароджених називали на честь Києва, а також Яником, Зеленським і не тільки.

Про найрідкісніші імена для українських немовлят повідомили на офіційній сторінці у фейсбуці Міністерства юстиції України. Там також розповіли й про поширені, традиційні імена для дітей.

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Рідкісні імена

► Хлопчики

Так, у відомстві повідомили, що в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали:

Зеленський,

Яник,

Вакула,

Лимон,

Київ,

Князь,

Принц,

Парижан.

► Дівчатка

Серед дівчаток зустрічалися такі імена:

Луна,

Імперія,

Золушка,

Хрусталіна,

Квітка,

Шанель,

Нева.

Традиційні імена

► Хлопчики

Водночас більшість батьків таки віддавали перевагу традиційним та більш звичним для українців іменам. Зокрема, серед хлопчиків у 2020 році в Україні найпопулярнішими стали такі:

Артем,

Андрій,

Богдан,

Владислав,

Володимир,

Данило,

Дмитро.

► Дівчатка

Серед імен, які батьки обирали для своїх новонароджених дівчаток, найпопулярнішими стали:

Анна,

Анастасія,

Антоніна,

Богдана,

Валерія,

Вікторія.

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