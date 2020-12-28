Яник, Шанель та Зеленський: якими рідкісними іменами називали дітей у 2020 році
Деякі батьки проявили оригінальність під час вибору ім'я для своєї дитини у 2020 році. Новонароджених називали на честь Києва, а також Яником, Зеленським і не тільки.
Про найрідкісніші імена для українських немовлят повідомили на офіційній сторінці у фейсбуці Міністерства юстиції України. Там також розповіли й про поширені, традиційні імена для дітей.
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Рідкісні імена
► Хлопчики
Так, у відомстві повідомили, що в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали:
- Зеленський,
- Яник,
- Вакула,
- Лимон,
- Київ,
- Князь,
- Принц,
- Парижан.
► Дівчатка
Серед дівчаток зустрічалися такі імена:
- Луна,
- Імперія,
- Золушка,
- Хрусталіна,
- Квітка,
- Шанель,
- Нева.
Традиційні імена
► Хлопчики
Водночас більшість батьків таки віддавали перевагу традиційним та більш звичним для українців іменам. Зокрема, серед хлопчиків у 2020 році в Україні найпопулярнішими стали такі:
- Артем,
- Андрій,
- Богдан,
- Владислав,
- Володимир,
- Данило,
- Дмитро.
► Дівчатка
Серед імен, які батьки обирали для своїх новонароджених дівчаток, найпопулярнішими стали:
- Анна,
- Анастасія,
- Антоніна,
- Богдана,
- Валерія,
- Вікторія.
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