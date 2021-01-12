У Ялті вночі на 12 січня стався землетрус. Попри невеликі поштовхи, кримчани відчули вібрацію.

Що відомо про землетрус

Землетрус стався недалеко від Лівадії. Про це заявив директор Інституту сейсмології та геодинаміки КФУ імені Вернадського Юрій Вольфман, повідомляє Інтерфакс.

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Поштовхи стались із різницею в 3 хвилини. Перший – був сильнішим: клас 8,5, магнітуда становила менше 3.

Вольфман назвав цей землетрус слабким. Проте жителі південного берегу Криму таки відчували вібрацію. Кримчани у соцмережах писали, що під час поштовхів чули відповідний звук.

Чи є постраждалі

Рятувальники повідомили, що інформації про постраждалих або руйнування не надходило. Однак це ще з'ясовують.

Зверніть увагу! За рік у Криму фіксують близько 200 землетрусів на рік. Все тому, що півострів – сейсмічно небезпечний регіон. Однак протягом останніх років у Криму було затишшя.