За 5 місяців роботи в уряді віцепрем'єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський отримав близько 150 тисячі гривень.

Середня зарплата Уруського становила близько 40 тисяч гривень. Про це повідомили в Кабміні у відповідь на запит 24 каналу. До речі Зарплата Михайла Федорова: скільки заробляє головний цифровізатор Скільки грошей отримав Уруський За липень – 16 530 гривень;

За серпень – 38 020 гривень;

За вересень – 44 927 гривень;

За жовтень – 43 967 гривень;

За листопад – 43 667 гривень. Зверніть увагу! Ці суми – зарплата, яку фактично отримав Уруський. Тобто податки вже вирахувані. Що відомо про Уруського Уруського призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості у липні 2020 року. До речі, перед тим такої посади не було.

У 2005 − 2006 роках Уруський працював першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 році був на посаді заступника гендиректора Укроборонпрому, а потім – головою Державного космічного агентства.

Після цього займався бізнесом. Детальніше Біографія Олега Уруського: що відомо про нового віцепрем'єра з промислової політики