Яку зарплату отримує віцепрем'єр Уруський
За 5 місяців роботи в уряді віцепрем'єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський отримав близько 150 тисячі гривень.
Середня зарплата Уруського становила близько 40 тисяч гривень. Про це повідомили в Кабміні у відповідь на запит 24 каналу.
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Скільки грошей отримав Уруський
- За липень – 16 530 гривень;
- За серпень – 38 020 гривень;
- За вересень – 44 927 гривень;
- За жовтень – 43 967 гривень;
- За листопад – 43 667 гривень.
Що відомо про Уруського
- Уруського призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості у липні 2020 року. До речі, перед тим такої посади не було.
- У 2005 − 2006 роках Уруський працював першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.
- У 2014 році був на посаді заступника гендиректора Укроборонпрому, а потім – головою Державного космічного агентства.
- Після цього займався бізнесом.
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