Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за 6 місяців роботи заробила понад 230 тисяч гривень. Її середня місячна зарплата склала приблизно 38 тисяч гривень.

Про те, якою була зарплата Ольги Стефанішиної у 2020 році, розповіли в Кабінеті Міністрів у відповідь на запит 24 каналу.

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Зарплата Стефанішиної у 2020 році

за червень – 26 614 гривень;

за липень – 38 020 гривень;

за серпень – 34 647 гривень;

за вересень 44 927 гривень;

за жовтень – 43 790 гривень;

за листопад – 43 667 гривень.

Зауважимо, що це кінцева сума, з якої вже вирахували податки.

Що відомо про Ольгу Стефанішину

4 червня її призначили віцепрем’єр-міністром з питань європейської й євроатлантичної інтеграції. За таке рішення проголосували 255 депутатів Верховної Ради.

Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року. Навчалася у КНУ імені Шевченка та Одеському національному економічному університеті. Там вона здобула кваліфікація юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови, а також спеціаліста з фінансів і кредиту.

Згідно з декларацією про доходи за 2019 рік, Стефанішина повністю або частково володіє трьома квартирами в Одесі та однією у Києві.

Має автомобіль Toyota RAV4 2009-го року випуску. За минулий рік отримала 800 тисяч гривень зарплати в секретаріаті Кабінету Міністрів, інших джерел доходів і рахунків у банках не вказано.

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