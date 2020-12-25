Яку зарплату отримала Ольга Стефанішина за 6 місяців роботи
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за 6 місяців роботи заробила понад 230 тисяч гривень. Її середня місячна зарплата склала приблизно 38 тисяч гривень.
Про те, якою була зарплата Ольги Стефанішиної у 2020 році, розповіли в Кабінеті Міністрів у відповідь на запит 24 каналу.
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Зарплата Стефанішиної у 2020 році
- за червень – 26 614 гривень;
- за липень – 38 020 гривень;
- за серпень – 34 647 гривень;
- за вересень 44 927 гривень;
- за жовтень – 43 790 гривень;
- за листопад – 43 667 гривень.
Зауважимо, що це кінцева сума, з якої вже вирахували податки.
Що відомо про Ольгу Стефанішину
- 4 червня її призначили віцепрем’єр-міністром з питань європейської й євроатлантичної інтеграції. За таке рішення проголосували 255 депутатів Верховної Ради.
- Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 року. Навчалася у КНУ імені Шевченка та Одеському національному економічному університеті. Там вона здобула кваліфікація юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови, а також спеціаліста з фінансів і кредиту.
- Згідно з декларацією про доходи за 2019 рік, Стефанішина повністю або частково володіє трьома квартирами в Одесі та однією у Києві.
- Має автомобіль Toyota RAV4 2009-го року випуску. За минулий рік отримала 800 тисяч гривень зарплати в секретаріаті Кабінету Міністрів, інших джерел доходів і рахунків у банках не вказано.
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