В Україні державні службовці повинні отримувати ту заробітну плату, яку держава їм гарантує. Водночас важливо, щоб її сума була не нижчою, ніж середня по економічних показниках.

Наразі державні службовці категорії А "забезпечені дуже добре". Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю у програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.

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За його словами, фахівці з реформ, які працюють у міністерствах, також мають достойну зарплату.

Довідка. Категорія А – це державні службовці, які є керівниками центральних органів виконавчої влади або їхніми заступниками.

Немчінов зазначив, що наразі члени уряду мають у 2 – 3 рази меншу зарплату, ніж державні секретарі Кабінету Міністрів.

Погоджуюся, що це несправедливо. Цю ситуацію ніяким чином не вирішують з 2017 року,

– наголосив міністр.

За його словами, у 2019 році уряд ухвалив систему преміювання, яку достатньо жорстко розкритикували у суспільстві. Однак міністр зазначив, що тоді були хоча б змінені посадові оклади. Як він зауважив, наразі питання про преміювання не порушують.

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Немчінов розповів, що коли затверджували систему посадових окладів на 2021 рік, то зіткнулися з тим, що рівень оплати держслужбовця не може бути вищим ніж за певний період.

"Тільки посади категорії В3, де оклади є меншими ніж 2 прожиткові мінімуми, ми мали можливість проіндексувати", – заявив він.

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Міністр також додав, що наразі державні службовці в Україні, які є потрібними фахівцями на ринку праці, повинні обирати між роботою в державних органах, приватних установах чи в міжнародних проєктах.

Зверніть увагу! Мінімальний розмір окладу для держслужбовців у 2021 році не може бути меншим ніж 2 прожиткові мінімуми для посадових осіб. Зокрема, з 1 січня розмір прожиткового мінімуму для таких осіб встановили на рівні 2 270 гривень.