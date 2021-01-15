Яку ціну за розподіл газу Шмигаль вважає справедливою
Справедлива ціна за розподіл газу – близько 1,1 гривні за кубометр. Це середній тариф по Україні, однак у кожному регіоні ціни відрізняються.
Ціна за розподіл газу може мати суттєве значення у платіжці. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
До речі Урядова нарада щодо тарифів на газ: про які ціни домовились
Що каже Шмигаль
Оскільки ціна формується для різних регіонів, є доволі великий розрив. Наприклад, в Києві ціна за розподіл складає 0,4 гривні, а в окремих містах – 2,96. За словами Шмигаля, середня ціна за розподіл газу становить 1,11 гривні.
Десь в цих межах вона і мала б коливатись. Тоді людям буде зрозуміло, що вони платять справедливу ціну,
– додав політик.
Шмигаль додав, що таке ціноутворення врегульоване законом. Однак прем'єр наголосив, що уряд попрацював з профільним комітетом Верховної ради та запропонував зміни. Тому наразі напрацьовують законопроєкт, який дозволив би скоротити розрив.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Через це українці влаштували протести та вимагали справедливих тарифів.
- Влада домовилась зменшити тарифи. Зокрема, кубометр газу має коштувати 6,99 гривні, розподіл газу – 1,79 гривні.
- Однак такі ціни діятимуть тільки під час карантину.
Поділитися новиною