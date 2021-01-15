Справедлива ціна за розподіл газу – близько 1,1 гривні за кубометр. Це середній тариф по Україні, однак у кожному регіоні ціни відрізняються.

Ціна за розподіл газу може мати суттєве значення у платіжці. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Що каже Шмигаль

Оскільки ціна формується для різних регіонів, є доволі великий розрив. Наприклад, в Києві ціна за розподіл складає 0,4 гривні, а в окремих містах – 2,96. За словами Шмигаля, середня ціна за розподіл газу становить 1,11 гривні.

Десь в цих межах вона і мала б коливатись. Тоді людям буде зрозуміло, що вони платять справедливу ціну,

​– додав політик.

Шмигаль додав, що таке ціноутворення врегульоване законом. Однак прем'єр наголосив, що уряд попрацював з профільним комітетом Верховної ради та запропонував зміни. Тому наразі напрацьовують законопроєкт, який дозволив би скоротити розрив.

Що цьому передувало