Україна вже виплатила 3,6 мільярда гривень допомоги ФОПам та найманим працівникам, діяльність яких страждає через карантинні обмеження. Загалом для її отримання звернулося понад 480 тисяч осіб.

Приймання відповідних заявок від українців завершилося 31 грудня 2020 року. Про це Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, Пенсійний фонд вже профінансував близько 456 тисяч заявок.

Наразі кошти не перерахували переважно тим, хто зареєструвався в останні дні минулого року,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що попри це усі громадяни таки отримають обіцяну допомогу впродовж першої половини січня 2021 року.

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Шмигаль також нагадав, що ФОПів першої групи звільнили від обчислення та сплати єдиного соціального внеску протягом 1 грудня 2020 – 31 травня 2021 року.

Як додав прем'єр-міністр, наразі пріоритетною політикою Кабміну є мікропідприємництво та збереження робочих місць.

Що цьому передувало