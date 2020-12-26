Більшість українців вважають нормально для життя пенсію у розмірі 11 359 гривень. Це майже у 3 рази перевищує зафіксований середній розмір пенсій у країні станом на жовтень 2020 року.

Найвищий рівень прийнятних пенсій озвучили жителі Сходу. Про це мовиться у дослідженні Research & Branding Group. Актуально Пенсії у січні – лютому доставлятимуть за тарифами 2020 року, – "Укрпошта" Деталі дослідження Мінімальний озвучений розмір пенсії – 2 тисячі гривень, максимальний – 70 тисяч гривень. Найчастіше українці називають суми від 3,5 до 7 тисяч гривень або від 7 до 10 тисяч гривень. У порівнянні з цифрами, які озвучували люди у 2019 році, їхні пенсійні запити загалом зросли лише на 3%. Чоловіки озвучують вищі цифри, аніж жінки: приблизно 12 і 10 тисяч гривень відповідно. Чим старші українці, тим меншу пенсію вони вважають нормальною. Найнижчий рівень пенсійних очікувань зафіксували серед сільських жителів – понад 9,5 тисячі гривень. Зверніть увагу! Опитування відбувалося з 16 по 25 жовтня. Загалом своїми пенсійними очікуваннями поділилися 1800 українців віком від 18 років. Метод опитування – face-to-face. Похибка становить +/-2,4%.