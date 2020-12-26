Яку пенсію українці вважають достатньою для нормального життя
Більшість українців вважають нормально для життя пенсію у розмірі 11 359 гривень. Це майже у 3 рази перевищує зафіксований середній розмір пенсій у країні станом на жовтень 2020 року.
Найвищий рівень прийнятних пенсій озвучили жителі Сходу. Про це мовиться у дослідженні Research & Branding Group.
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Деталі дослідження
- Мінімальний озвучений розмір пенсії – 2 тисячі гривень, максимальний – 70 тисяч гривень.
- Найчастіше українці називають суми від 3,5 до 7 тисяч гривень або від 7 до 10 тисяч гривень.
- У порівнянні з цифрами, які озвучували люди у 2019 році, їхні пенсійні запити загалом зросли лише на 3%.
- Чоловіки озвучують вищі цифри, аніж жінки: приблизно 12 і 10 тисяч гривень відповідно.
- Чим старші українці, тим меншу пенсію вони вважають нормальною.
- Найнижчий рівень пенсійних очікувань зафіксували серед сільських жителів – понад 9,5 тисячі гривень.
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