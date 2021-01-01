Патрульна поліція Києва до свят зробила громадянам оригінальний подарунок – поділилась плейлистом з музикою, що лунає в динаміках патрульних авто. Уся музика, звичайно ж, новорічно-різдвяна.

Про свій плейлист київські патрульні розповіли у своєму телеграм-каналі. Сама ж музика доступна за посиланням на ютубі.

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Варто віддати належне столичним поліцейським бодай за те, що в плейлисті жодного натяку на російську попсу. Здебільшого це західна музика англійською, але є й українська композиція – всіма улюбленого Віктора Павліка.

Яку музику слухають українські копи:

Santa Claws Is Coming To Town – Еліс Купер,

Christmas for Everyone – гурт Halford,

Get Into the Spirit – гурт Halford,

"Що за диво" – Віктор Павлік,

Sound of da Police – репер KRS-one,

Wonderful Christmastime – Пол Макартні,

Jingle Bell Rock – EastSide Band,

Zombie Claus – Psychostick,

White Christmas – Зак Вайлд,

Mistress for Christmas – AC/DC,

Run Rudolph Run – Леммі Кілмістер,

Thank God It's Christmas – Queen,

Merry Xmas Song – Pink Floyd,

Have Yourself a Merry Little Christmas – Боб Ділан,

Merry Xmas Everybody – гурт Slade.

Більше різних музичних підбірок шукайте за посиланням.