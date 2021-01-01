AC/DC і Віктор Павлік: яка музика грає в автівках українських копів
Патрульна поліція Києва до свят зробила громадянам оригінальний подарунок – поділилась плейлистом з музикою, що лунає в динаміках патрульних авто. Уся музика, звичайно ж, новорічно-різдвяна.
Про свій плейлист київські патрульні розповіли у своєму телеграм-каналі. Сама ж музика доступна за посиланням на ютубі.
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Варто віддати належне столичним поліцейським бодай за те, що в плейлисті жодного натяку на російську попсу. Здебільшого це західна музика англійською, але є й українська композиція – всіма улюбленого Віктора Павліка.
Яку музику слухають українські копи:
- Santa Claws Is Coming To Town – Еліс Купер,
- Christmas for Everyone – гурт Halford,
- Get Into the Spirit – гурт Halford,
- "Що за диво" – Віктор Павлік,
- Sound of da Police – репер KRS-one,
- Wonderful Christmastime – Пол Макартні,
- Jingle Bell Rock – EastSide Band,
- Zombie Claus – Psychostick,
- White Christmas – Зак Вайлд,
- Mistress for Christmas – AC/DC,
- Run Rudolph Run – Леммі Кілмістер,
- Thank God It's Christmas – Queen,
- Merry Xmas Song – Pink Floyd,
- Have Yourself a Merry Little Christmas – Боб Ділан,
- Merry Xmas Everybody – гурт Slade.
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