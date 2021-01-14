Українські військові отримують матеріально-технічну допомогу в межах проєктів трастових фондів НАТО і відповідних двосторонніх програм. Наприклад, це передавання Америкою патрульних катерів типу "Айленд".

Також мовиться про "Джавеліни", які українська армія отримала від американської сторони. Про це розповів Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю "Обозреватель".

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За його словами, за роки війни – з 2014 по 2020 – тільки від Сполучених Штатів ЗСУ отримали обладнання на суму близько 500 мільйонів доларів.

Це:

броньовані автомобілі;

сучасні засоби зв'язку;

радіолокаційні станції;

системи контрснайперської боротьби й багато іншого.



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