Яку допомогу отримують українські військові від західних партнерів: відповідь Хомчака
Українські військові отримують матеріально-технічну допомогу в межах проєктів трастових фондів НАТО і відповідних двосторонніх програм. Наприклад, це передавання Америкою патрульних катерів типу "Айленд".
Також мовиться про "Джавеліни", які українська армія отримала від американської сторони. Про це розповів Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю "Обозреватель".
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За його словами, за роки війни – з 2014 по 2020 – тільки від Сполучених Штатів ЗСУ отримали обладнання на суму близько 500 мільйонів доларів.
Це:
- броньовані автомобілі;
- сучасні засоби зв'язку;
- радіолокаційні станції;
- системи контрснайперської боротьби й багато іншого.
ВМС України очікують отримати нову партію патрульних катерів типу "Айленд" у першій половині 2021 / Фото Вікіпедії
США замовили для України партію патрульних катерів Mark VI: що відомо
- Міноборони США замовило для України першу партію нових патрульних катерів Mark VI. Будівництво 2 катерів планують завершити вже до грудня 2022 року.
- Вартість морської техніки складе майже 20 мільйонів доларів.
- Замовником з боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.
- Загалом США схвалили продаж Україні до 16 бойових патрульних катерів Mark VI.
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