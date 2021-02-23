Сергій Стерненко назвав свій вирок політично вмотивованим рішенням, яке продиктували суддям. Активіст наголосив, що "Ірина Венедіктова, Олег Татаров та інша шваль, яка тиснула на суддів, будуть вдячні".

Стерненко зауважив, що обов'язково подаватиме на апеляцію і сподівається, що до нього допустять адвокатів.

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Якщо зі мною щось станеться під час перебування у СІЗО – це буде особиста відповідальність президента Володимира Зеленського,

– наголосив Стерненко.

За словами Стерненка, суддя мав оголосити йому вирок ще минулого тижня, однак не зробив цього.

"Минулої п'ятниці цей суддя, коли ми були тут, і він мав написаний вирок, він не вийшов і його не оголосив. Я знаю, чому він його не оголосив. Тому що цей суддя написав виправдальний вирок, але на нього тиснули: Ірина Венедіктова, Олег Татаров та Геннадій Труханов. І через це він безпрецедентно відклав оголошення вже написаного вироку", – розповів Стерненко.

Активіст зауважив: це вирок не йому, а тим "тваринам, які організовують політично вмотивовані переслідування".

Стерненко заявив, що "якщо вони думають, що вони можуть закрити нам рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються".

Це Ірина Венедіктова, Геннадій Труханов і Володимир Зеленський, який їх покриває,

– наголосив Стерненко.

Український активіст переконаний, що вирок йому продиктували на Банковій, адже там дуже не люблять критики. Вчинок судді Стерненко назвав безпрецедентною подією. Водночас активіст наголосив, що не звинувачує служителя Феміди, а лише шкодує, адже його зламали.

За словами Стерненка, якщо сьогодні прийшли за ним, завтра прийдуть за іншими.

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