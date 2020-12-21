Якщо інформація з записів НАБУ щодо Ольги Буславець підтвердиться, відповідальність за корупцію повинна бути максимальна.

Про це заявив політолог Анатолій Октисюк, коментуючи записи НАБУ, на яких керівництво ДТЕК обговорювало призначення Буславець як міністра.

У разі підтвердження інформації з записів НАБУ, на яких топменеджер ДТЕК обговорює з іноземним громадянином призначення Ольги Буславець в уряд, поза всяких сумнівів, мова йде про корупцію з заподіянням державі шкоди в особливо великих розмірах. Відповідальність за цей злочин також повинна бути максимальна з передбачених у Кримінальному кодексі – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

– сказав експерт.

За його словами, зв'язок Ольги Буславець з ДТЕК простежувалася ще до її призначення в уряд.

"Вона відома реалізацією в інтересах Ріната Ахметова скандальної схеми "Роттердам+", і саме тому фракція партії "Слуга народу" відмовилася підтримати її кандидатуру на посаду міністра. Але й у статусі виконувачки обов'язків міністра вона демонстративно протягом майже всього 2020 року брала рішення в інтересах монополіста. Найбільш шокуюче з цих рішень: штучне антиринкове обмеження потужностей Енергоатому, який виробляє дешеву електроенергію, щоб забезпечити продаж дорожчої електроенергії теплових електростанцій Ахметова. Як наслідок, на українському енергоринку одна з найвищих цін в Європі", – вважає Октисюк.

Українські споживачі досі оплачують надприбутки монополіста, який за сприяння Міненерго цинічно зловживає своїм становищем. Якщо записи НАБУ допоможуть виправити ситуацію та притягти до відповідальності авторів тіньової схеми, це зніме з економіки корупційну цінову надбавку, яка діє в інтересах лише одного олігарха,

– резюмував політолог.