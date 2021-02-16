Якщо Шарій не прийде на допит у СБУ, його оголосять у розшук, – ЗМІ
Анатолія Шарія оголосять в розшук, якщо він не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Крім того, Офіс генпрокурора, ймовірно, готує документи на екстрадицію блогера.
Джерело:"РБК-Україна"
Інформацію про подальші можливі кроки СБУ щодо Шарія виданню повідомило джерело у Службі безпеки.
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Шарія можуть оголосити у розшук
Рішення про оголошення в розшук Анатолія Шарія буде прийнято в разі його неявки на допит 22 лютого,
– йдеться у повідомленні.
Представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит Шарію відправили на електронну пошту і в месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон.
Водночас Сергій Лещенко у телеграмі повідомив, що Офіс генпрокурора вже готує документи на екстрадицію блогера з Іспанії. За його словами, Шарія також планують оголосити у розшук по лінії Інтерполу.
Оголошення підозри Шарію: що відомо
- СБУ 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру, бо має підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.
- Одна стаття стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей щодо їхньої расової, національної належності, релігійних переконань.
- Сам Шарій подякував за підозру СБУ та заявив, що всі справи проти нього нібито "чиста політика".
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Голова правління ГО "ОПОРА" Ольга Айвазовська вважає, що "Партію Шарія" після цього не заборонять.
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