Анатолія Шарія оголосять в розшук, якщо він не з'явиться на допит до Служби безпеки України 22 лютого. Крім того, Офіс генпрокурора, ймовірно, готує документи на екстрадицію блогера.

Інформацію про подальші можливі кроки СБУ щодо Шарія виданню повідомило джерело у Службі безпеки.

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Шарія можуть оголосити у розшук

Рішення про оголошення в розшук Анатолія Шарія буде прийнято в разі його неявки на допит 22 лютого,

– йдеться у повідомленні.

Представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит Шарію відправили на електронну пошту і в месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон.

Водночас Сергій Лещенко у телеграмі повідомив, що Офіс генпрокурора вже готує документи на екстрадицію блогера з Іспанії. За його словами, Шарія також планують оголосити у розшук по лінії Інтерполу.

Оголошення підозри Шарію: що відомо