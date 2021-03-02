Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до обвинувачення можуть застосувати санкції. Але станеться це, якщо виправдають фігурантів справи. Мовиться передусім про Яну Дугарь, Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко.

За словами Авакова, обвинувачі у цій справі виявилися в дивному становищі. Складалося таке враження, що в пошуку істини в цьому процесі зацікавленими є тільки слідчі.

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Про процес над фігурантами справи Шеремета

Очільник МВС зауважив, що не може судити про те, чи гідними людьми є обвинувачені. Адже є тільки факти, які повинен оцінити суд.

Аваков нагадав, що справу про вбивство Шеремета слухає суд присяжних і саме він, а не поліція, залишає Андрія Антоненка під вартою.

"Я – проти такого правосуддя, яке вирішує кількістю людей, що вийшли на вулицю... Я – за те, щоб це вирішували професіонали…" – підкреслив посадовець.

Міністр також розповів про те, як реагуватимуть правоохоронці, якщо обвинувачених виправдають.

Суд повинен винести вердикт: винні або невинні. Невинні – отже, помилилося звинувачення. Є процедура ухвалення відповідних санкцій. Якщо винні – вони повинні отримати покарання. Але я найменше хочу, щоб це було рішення, що ігнорує факти,

– констатував Аваков.

З початку розслідування на слідство чинили неабиякий тиск

Міністр внутрішніх справ пригадав, як усе відбулося. Так, після початку розслідування слідство отримало на руки факти.

"Доповіли мені, потім доповіли генеральному прокурору. Прокуратура сказала: підстав – достатньо. Ми сказали: давайте ще почекаємо британську експертизу. Дочекалися. Підстав – достатньо. Висунули..." , – зазначив він.

І далі, продовжує Аваков, увімкнувся механізм засобів масової інформації, публічного обговорення.

"На тлі того, що немає довіри до правоохоронців. Далі акцент зміщується. Вже ніхто не пам'ятає першоджерел, ніхто не пам'ятає поточні аргументи слідства", – каже він.

Політик додає, що заяви захисту фігурантів справи та громадськості про нестикування доказів з реальними фактами є помилковими.

Реальних нестикувань практично не існує. Далі – це питання віри: хто як піднесе. І ось тут повинен вступити суд, який все послухав і сказав: "Ми розібралися", "Ви, пане Аваков, ось тут брехали, ось тут мали рацію", "Ви, пане слідчий, ось тут брехали", "А ви, панове, ось тут брехали", "А правда така..."

– підкреслив він.

Аваков зауважив, що в Україні процес так не відбувається.

"У нас "правда" або "неправда" кажуть в студіях телеканалів, а судді у нас у цьому сенсі не є головними", – підсумував очільник внутрішньополітичного відомства.

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