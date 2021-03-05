Якщо ситуація буде безвихідна, можна говорити про радикальні кроки, – Кравчук про Донбас

Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія й надалі блокуватиме переговори й ситуація зайде у глухий кут, то Україна спробує вийти з неї радикальними кроками. Водночас голова української делегації в Тристоронній контактній групі не вважає, що такими кроками будуть силові заходи.

Про це Кравчук заявив в ефірі одного з телеканалів. Він зазначив, що зі сторони Росії щодо перемовин по Донбасу немає ніякого конструктиву.

Читайте також Врегулювання конфлікту на Донбасі не можна починати з виборів, – Кравчук

Росія блокує переговори: що далі

За його словами, російська сторона виконує "якусь дивну роль, ніби вона спостерігач, хоча їй таку функцію ніхто не давав".

Якщо Росія наполягатиме на тому, що вона не сторона конфлікту, і буде блокувати переговори, то можна буде говорити, що ситуація в безвиході і її можна вивести з цього тільки радикальними кроками,

– зазначив Кравчук.

Він також додав, що українська делегація готова до конкретних кроків на базі тих домовленостей, які є. Однак уточнив, що за ними прогресу немає.

"Росія не хоче миру на Донбасі, вона хоче, щоб ситуація була такою, як є або гіршою, але не кращою", – пояснив Кравчук.

Радикальні методи не означають силові

Голова української делегації наголосив, що Україна проситиме діяти не на базі тих домовленостей, які є, а шукати інші варіанти.

Я не думаю, що радикальні кроки – це силові кроки. Ми будемо шукати інші домовленості. Тобто визнаємо, що ситуація в безвиході й що вона повинна бути змінена,

– вважає політик.

Кравчук уточнив, що зміни повинні базуватися на основі нових підходів і документів, які потрібно зафіксувати, а тоді на їхній основі йти вперед.

Зверніть увагу Кравчук назвав ймовірну причину, чому ситуація на Донбасі загострилася

Що інші політики говорити про блокування Росією перемовин