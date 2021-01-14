Уряд працює над отриманням якісних препаратів для щеплення українців від коронавірусу. Наразі уклали контракт на закупівлю китайської вакцини. 24 канал пропонує вам відповісти, вакциною чийого виробництва ви готові щепитися.

Вже декілька країн пропонують свої вакцини від коронавірусу. Однак у кожної з них різні особливості та рівень ефективності, повідомляє 24 канал.

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Перш ніж відповісти на запитання, якою вакциною ви б щепилися, дізнайтеся більше про кожну з них.

Американська вакцина

Pfizer розробила вакцину спільно з німецькою BioNtech. Вона отримала назву – BNT162b2, її ефективність становить 95%. Такого рівня можна досягти за умови, якщо другу ін'єкцію зроблять не пізніше ніж за 3 тижні після першої.

Китайська вакцина

Українська компанія вже уклала контракт на закупівлю 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac китайської компанії SinoVac. Однак нещодавно стало відомо, що ефективність цієї вакцини становить 50,38% – значно менше, ніж декларували раніше.

Російська вакцина

У Росії розробили свою вакцину – "Спутник-V". Препарат не пройшов третьої фази випробувань, однак росіяни все одно почали процес вакцинації. У ВООЗ не підтвердили, що вакцину можна використовувати. Крім того, люди підхоплюють COVID-19, навіть щепившись нею.