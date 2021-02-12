Поблажливе ставлення до ворогів не може бути нормою, – Кравчук

Політичні дії України щодо Росії повинні бути більш послідовними, жорсткими та наполегливими, аніж тепер. Водночас необхідно дотримуватись домовленостей як в мінському, так і в нормандському форматі до того часу, поки вони будуть чинними.

Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що Україна – держава, яка воює та захищає свою землю. Зважаючи на це, будь-яке поблажливе ставлення до ворогів не може бути нормою.

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Кравчук зазначив, що українська держава повинна давати відсіч на будь-які закиди, а на силу відповідати силою. Однак він зауважив, що питання треба вирішувати дипломатичними та політичними шляхами.

Ми маємо діяти адекватно, дзеркально, тобто доповнити наші позиції дипломатично, політично й компромісно,

– наголосив він.

Очільник української делегації в ТКГ зауважив, що сила країни, яка воює, має бути "адекватною" і для зовнішніх, і для внутрішніх недругів.

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Варто у будь-якому разі робити свою справу

Як зазначив Кравчук, не може бути, що якась політична сила в Україні демонструє свою особливу позицію і консультується з Росією про те, як "заважати Україні будувати незалежність.

"Такого бути не може, бо країна, яка воює, не може цього допустити", – заявив Кравчук.

Очільник української делегації в ТКГ також додав, що представники України повинні дослухатися до позиції інших, однак робити свою справу – захищати власну землю та незалежність.

тільки для того, аби світ побачив, що Україна системно й послідовно виконує свої зобов'язання. Детальніше про це – читайте тут.

Леонід Кравчук заявив, що в української сторони часто запитують про доцільність діалогу з Росією. За його словами, це необхідно

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