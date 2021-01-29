Якою буде перша розмова Зеленського і Байдена: припущення експосла

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та очільник України Володимир Зеленський можуть поговорити телефоном вже у найближчі тижні. Таку думку висловив дипломат Джон Хербст.

Джерело: "Голос Америки"

Після розмови лідерів двох держав всі застереження та сумніви щодо підтримки Байденом України зникнуть. Про це колишній посол в Україні заявив в інтерв'ю.

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Байден наполягатиме на реформах

Водночас він наголосив, що Байден, на відміну від Трампа, наполягатиме на реформах в Україні.

Він протидіятиме агресії Кремля, він виступатиме за підтримку України у війні, яку веде Москва. І він наполягатиме на реформах в Україні, щоб вона подбала про свою внутрішню вразливість,

– зазначив Хербст.

Найголовніше, як сказав дипломат, це політична направленість адміністрації Байдена.

Захист України

За його словами, Байден – найкращий очільник США за 12 років з питань протидії Росії і захисту України. Він також зауважив, що президент розуміє процеси в Україні так, як їх розуміють деякі західні політики.

Турбуватись не треба

В Офісі Президента назвали першу розмову очільника США Джозефа Байдена та глави Росії Володимира Путіна ідеальною для інтересів України

Хербс також додав, що Україні не варто турбуватися про розмову Байдена і Путіна. Адже новий президент США "потужно виступає за територіальну цілісність України".

Розмова Байдена і Путіна: коротко