Тепло прийде нескоро: якою буде погода навесні

Синоптики прогнозують холодну весну. У березні в Україні ще варто очікувати морозів та навіть у квітні буде доволі прохолодно. Однак вже у травні ситуація з погодою кардинально зміниться.

Не варто ховати теплі речі одразу після закінчення зими. Так, припускають, що справжнє тепло в Україну прийде вже після Великодня, тобто аж після 2 травня.

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Прогноз на березень

Березень буде холоднішим, ніж попередніх років. За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура повітря становитиме -3...+2 градуси. Тепліше буде лише на Закарпатті та Півдні – +3...+6 градусів. Прогнозують, що абсолютний мінімум температури буде навіть -22...-37 градусів, а максимум – +16...+29 градусів.

Середня місячна кількість опадів буде на рівні 24 – 50 міліметрів. Більше дощитиме на Закарпатті та в Карпатах – до 56 – 102 міліметрів.

Як прогнозував синоптик Леонід Горбань, до 8 – 10 березня Україну накриють легкі морози.



Березень буде холодним / Фото 24 каналу

Прогноз на квітень

Квітень теж не буде таким теплим, як хотілося б. За словами Горбаня, цей місяць розпочнеться з прохолоди. Крім того, дуже холодним видасться останній тиждень.

Хоча місцями потепління таки може бути.

Прогноз на травень

Традиційно травень буде теплим. Синоптики обіцяють, що справді хороша сонячна погода прийде в Україну вже після Пасхи. Однак більш детального прогнозу на останній місяць весни наразі не дають.



Тепло обіцяють після Великодня / Фото 24 каналу