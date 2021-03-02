Тепло прийде нескоро: якою буде погода навесні
Синоптики прогнозують холодну весну. У березні в Україні ще варто очікувати морозів та навіть у квітні буде доволі прохолодно. Однак вже у травні ситуація з погодою кардинально зміниться.
Джерело:24 канал
Не варто ховати теплі речі одразу після закінчення зими. Так, припускають, що справжнє тепло в Україну прийде вже після Великодня, тобто аж після 2 травня.
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Прогноз на березень
Березень буде холоднішим, ніж попередніх років. За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура повітря становитиме -3...+2 градуси. Тепліше буде лише на Закарпатті та Півдні – +3...+6 градусів. Прогнозують, що абсолютний мінімум температури буде навіть -22...-37 градусів, а максимум – +16...+29 градусів.
Середня місячна кількість опадів буде на рівні 24 – 50 міліметрів. Більше дощитиме на Закарпатті та в Карпатах – до 56 – 102 міліметрів.
Як прогнозував синоптик Леонід Горбань, до 8 – 10 березня Україну накриють легкі морози.
Березень буде холодним / Фото 24 каналу
Прогноз на квітень
Квітень теж не буде таким теплим, як хотілося б. За словами Горбаня, цей місяць розпочнеться з прохолоди. Крім того, дуже холодним видасться останній тиждень.
Хоча місцями потепління таки може бути.
Прогноз на травень
Традиційно травень буде теплим. Синоптики обіцяють, що справді хороша сонячна погода прийде в Україну вже після Пасхи. Однак більш детального прогнозу на останній місяць весни наразі не дають.
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