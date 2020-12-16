Погода в Україні на 3 дні: без опадів, місцями туман і ожеледиця
У період з 16 по 19 грудня в Україні не очікують суттєвих опадів. Однак у деяких регіонах нашої країни буде туман та ожеледиця.
Обережними варто бути мешканцям північно-східних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр у фейсбуці.
Важливо Ожеледиця знову скує українські дороги: де буде найбільш слизько
Прогноз синоптиків на 16 – 19 грудня
У наступні 3 доби в більшості областей не прогнозують істотних опадів, лише 19 грудня на північному сході країни може бути невеликий мокрий сніг. На Правобережжі місцями туман, на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця.
Температура вночі та вдень -3...+3 градусів (вночі у східних областях 0...-5 градусів, а вдень на Півдні та Заході країни +3...+6 градусів,
– мовиться у повідомленні.
Як застерегтися від аварій під час туману
- Зменште швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів швидкість повинна бути не більше 10 кілометрів на годину.
- Їдьте спокійно. Намагайтесь обійтись без обгонів і випереджень.
- Тримайте дистанцію. І чим більшою вона буде, тим краще.
- Позначте себе. Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок. Але за умови, що вони правильно встановлені та оптимально відрегульовані.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter