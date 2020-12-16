У період з 16 по 19 грудня в Україні не очікують суттєвих опадів. Однак у деяких регіонах нашої країни буде туман та ожеледиця.

Обережними варто бути мешканцям північно-східних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр у фейсбуці.

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Прогноз синоптиків на 16 – 19 грудня

У наступні 3 доби в більшості областей не прогнозують істотних опадів, лише 19 грудня на північному сході країни може бути невеликий мокрий сніг. На Правобережжі місцями туман, на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця.

Температура вночі та вдень -3...+3 градусів (вночі у східних областях 0...-5 градусів, а вдень на Півдні та Заході країни +3...+6 градусів,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Україна вже тиждень потерпає від негоди. На зміну ожеледиці прийшов мокрий сніг та туман. У деяких областях комунальники змушені працювати цілодобово. Крім того, через слизькі дороги кількість ДТП різко зросла.

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