Перші дні весни в Україні будуть вологими, але температурний фон істотно не зміниться. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг в окремих регіонах нашої країни.

Яка буде погода напочатку березня

А от мінусових температур на початку березня не варто чекати. Винятком з правила є лише Карпати.

Важливо Рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Карпатах

1 березня

На Правобережжі та крайньому сході країни очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах України, крім півдня та сходу, можлива ожеледиця.

Температура вночі може опуститися до позначки 0, але вдень вона неодмінно підійметься до +1...+6 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті, там повітря прогріється аж до +10 градусів. Натомість у Карпатах прогнозують -2...-6 градусів.

У Києві можливий невеликий мокрий сніг вночі, а от вдень буде сухо. Температура становитиме +2...+4 градуси.

Цікаво! За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві з початку метеорологічних спостережень 1 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці +12,4 градуса у 2017 році, а найнижча – на позначці -18,5 градусів у 1985 році.

2 березня

У другий день березня в Україні не буде опадів. Лише в східних і північно-східних областях вдень пройде невеликий дощ і мокрий сніг.

Температура повітря вночі становитиме -2...-3 градуси, а у Карпатах навіть до -7 градусів. Вдень ситуація значно покращиться і стовпчики термометрів покажуть +5...+10 градусів.

У столиці 2 березня опадів не прогнозують, температура повітря вдень буде – +4...+6 градусів.

Чого чекати у березні 2021

Раніше синоптики попередили, що березень почнеться із сонячної погоди. Однак далі можливе похолодання. В середньому температура повітря сягатиме +5...+8 градусів. Місячна кількість опадів також буде в межах норми, тобто "не відходитиме" більше ніж на 25%.

Синоптик Леонід Горбань розповідав, що в березні можуть бути невеликі морози. Зокрема, протягом перших 10 днів місяця. Максимальна температура сягатиме близько +8 градусів.