Кремлю потрібна кров, – журналіст заявив, що кількість жертв на Донбасі може збільшитись

Є ризик того, що Росія може піти на ескалацію на Донбасі. Адже вона немає іншої відповіді на санкції від Сполучених Штатів Америки.

Тому загострення на Сході України не можна виключати. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

Читайте також Україна готова зробити все, щоб перестали гинути люди, – Єрмак про ескалацію на Донбасі

Кількість жертв на Сході може збільшитись

За його словами, у будь-якому випадку санкції проти Росії посилюватимуться. Тому країні немає куди втікати.

Насправді Кремлю потрібна кров. Я дуже сумніваюсь, що це будуть якісь великі провокації, але боюсь, що кількість жертв може збільшитись,

– зазначив Яковенко.

Нормандський формат у глухому куті

Переговори "нормандської четвірки", як зауважив журналіст, зайшли у глухий кут. Це сталось через те, що всі країни говорять різними мовами (не лінгвістичного, а поняттєвого характеру).

Російський журналіст розповів, що відбувається у відносинах України – Росії: дивіться відео

Франція і Німеччина не розуміють, з ким мають справу. Зокрема вони не здогадуються, що Росія не збирається йти з окупованих територій.

Нормандський формат створили у 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Сході України. До нього входять 4 країни: Україна, Франція, Німеччина та Росія.

"Розраховувати на те, що в результаті цих перемовин відбудеться покращення ситуації і Україна отримає якісь преференції дуже наївно. Я впевнений, що влада України це розуміє", – наголосив Яковенко.