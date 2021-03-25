Кремлю потрібна кров, – журналіст заявив, що кількість жертв на Донбасі може збільшитись
Є ризик того, що Росія може піти на ескалацію на Донбасі. Адже вона немає іншої відповіді на санкції від Сполучених Штатів Америки.
Джерело:24 канал
Тому загострення на Сході України не можна виключати. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
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Кількість жертв на Сході може збільшитись
За його словами, у будь-якому випадку санкції проти Росії посилюватимуться. Тому країні немає куди втікати.
Насправді Кремлю потрібна кров. Я дуже сумніваюсь, що це будуть якісь великі провокації, але боюсь, що кількість жертв може збільшитись,
– зазначив Яковенко.
Нормандський формат у глухому куті
Переговори "нормандської четвірки", як зауважив журналіст, зайшли у глухий кут. Це сталось через те, що всі країни говорять різними мовами (не лінгвістичного, а поняттєвого характеру).
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Франція і Німеччина не розуміють, з ким мають справу. Зокрема вони не здогадуються, що Росія не збирається йти з окупованих територій.
"Розраховувати на те, що в результаті цих перемовин відбудеться покращення ситуації і Україна отримає якісь преференції дуже наївно. Я впевнений, що влада України це розуміє", – наголосив Яковенко.
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