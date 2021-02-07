На початку 2019 року прокурор Олександр Божко активізував розслідування про ймовірне незаконне збагачення, зловживання повноваженнями та привласнення майна Андрієм Портновим. Прокурор одразу отримав від політика повідомлення з погрозами, щоб його справу закрили.

Проте Божко не злякався, а задокументував усі ці погрози та подав заяву про злочин. Державне бюро розслідувань навіть зареєструвало провадження за 2 статтями Кримінального Кодексу та почало розслідування. Про це у своєму блозі "Правосуддя по-новому" розповів Роман Маселко.

Повний випуск блогу Покарати Портнова: прокурор, якому погрожував соратник Януковича, продовжує боротьбу

За його словами, у ДБР фактично нічого не зробили. Лише після значного розголосу справу передали у Службу безпеки України, де почали слідчі дії. Однак і там не планували справді карати Портнова.

Божко оскаржував закриття справи

Божко не здавався і намагався оскаржити справу, проте у підсумку її закрили через закінчення строку розслідування. Прокурор оскаржив відмову дисциплінарної комісії в Окружний адмінсуд Києва. Суддя Іщук очікувано відмовив у позові.

Зараз справа в апеляції,

– зазначив Маселко.

Він зауважив, що весь цей час ДБР вело розслідування щодо самого Божка. У жовтні 2020 року у справі призначили судово-психологічну експертизу.

Нагадаємо! Вкінці січня суд зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручники з історії України щодо висвітлення подій Революції Гідності. Задовільнили позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

"Очевидно хочуть довести, що діями прокурора Портнову заподіяли психологічні травми. І це якраз приклад того, як боротьба приносить результати", – сказав Маселко.

Підтримка від суспільства

Здавалося б ця справа доводить чергове фіаско у боротьбі здорових сил проти такого зла як Портнов. Насправді це якраз приклад того, як боротьба приносить результати, – зауважив блогер.

За свою боротьбу щодо покарання Портнова, як відзначив Маселко, Божко отримав величезну підтримку суспільства. Його принциповість, незалежність та рішучість визнала навіть Ірина Венедіктова, яка призначила його заступником прокурора Тернопільської області.

Хто такий Андрій Портнов? За інформацією з За інформацією з Вікіпедії , Андрій Портнов – політик та юрист, який характеризується українськими медіа як проросійський діяч. Деякий час у 2014 році був заступником керівника Адміністрації президента Віктора Януковича та мав стосунок до ухвалення диктаторських законів цього президента-втікача.

"Отже, справа Портнова дозволила чітко задокументувати тих, хто йому допомагає, а прокурору Божку допомогла проявити свої найкращі якості та значно піднятись по кар'єрі", – сказав Маселко.

Він також додав, що шанси покарати Портнова ще залишаються, а Божко сповнений рішучості йти до кінця і перемагати.

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