Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без світла залишилися 234 населених пункти у 3 областях. А саме у Чернігівській, Сумській і Київській.

Така ситуація була станом на ранок 15 грудня. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

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За словами рятувальників знеструмлення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач. А останнє, зі свого боку, спровокували мокрий сніг і пориви вітру. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Області та кількість населених пункті, що залишилися без світла

Чернігівська – 204,

Сумська – 23,

Київська – 7.

Попередження про ожеледицю на автошляхах

Рятувальники додають, що у вівторок в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях слід очікувати ожеледь, а на дорогах – ожеледицю.

Крім того, у західних областях синоптики прогнозують густий туман, видимість – 200 – 500 метрів. Це II рівень небезпеки, жовтий.

У ДСНС наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

З докладним прогнозом погоди на 15 грудня – можете ознайомитися за цим посиланням.