Негода не відступає: рятувальники попередили про ожеледицю, понад 200 міст і сіл без електрики
Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без світла залишилися 234 населених пункти у 3 областях. А саме у Чернігівській, Сумській і Київській.
Така ситуація була станом на ранок 15 грудня. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
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За словами рятувальників знеструмлення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач. А останнє, зі свого боку, спровокували мокрий сніг і пориви вітру. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Області та кількість населених пункті, що залишилися без світла
- Чернігівська – 204,
- Сумська – 23,
- Київська – 7.
Попередження про ожеледицю на автошляхах
Рятувальники додають, що у вівторок в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях слід очікувати ожеледь, а на дорогах – ожеледицю.
Крім того, у західних областях синоптики прогнозують густий туман, видимість – 200 – 500 метрів. Це II рівень небезпеки, жовтий.
У ДСНС наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
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