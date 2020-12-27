Зими на нашій планеті стають все менш сніжними. Однак в період різдвяних свят так хочеться гуляти засніженими вулицями, ловити сніжинки та насолоджуватись казковим періодом.

Та чи насправді сніг такий білосніжний, чистий, невагомий, як його описують в книжках – з'ясовували експерти в програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

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Міф 1: Сніг – білий

Якщо подивитися на саму сніжинку під мікроскопом, то вона буде прозорою. Однак промені світла, які падають на неї та заломлюються, в результаті роблять сніг білим.

"Його відбиття становить 95%, а далі теж включаються всі мінеральні домішки і ще деякі фактори освітлення, через що він не є насправді білим", – пояснив завідувач відділу фізики атмосфери Національного Антарктичного наукового центру Денис Пішняк.



Сніг насправді прозорий / Фото Hasan Albari, Pexels

Міф 2: Легкий, як сніжинка

Сніжинка на 95% складається з повітря. Що цікаво, густина сніжинки близька до густини повітря.

Сніг насправді таки щось важить. Його щільність чи маса варіюється в різних межах. Від мокрого важкого снігу до легеньких сніжинок, які випадають в морозну погоду,

– пояснив Денис Пішняк.

Учитель фізики та інформатики Руслан Приходько зазначив, що сантиметр снігу на гектарі поля дає 35 тонн води.

Якщо вологий сніг сипле всю ніч, то шапка на даху вашого авто важитиме 300 кілограмів, а це вага 2-х новонароджених слоненят. А в хорошу зиму у Карпатах на квадратний метр може накопичитись і більше ніж 500 кілограмів снігу. І це не просто цікавий факт, а показник, що мусять брати до уваги всі будівельники, щоб від снігу ні в кого не поїхав дах – в буквальному розумінні.

Міф 3: Сніжинки завжди симетричні та шестикутні

Ще у 1951 році була затверджена перша Міжнародна класифікація сніжинок, що описувала 10 основних типів кристалів. Утім, сьогодні науковці офіційно визнають вже 130 різних форм сніжинок. Провідний сучасний дослідник снігу Кеннет Лібрехт з Каліфорнійського технологічного Інституту зазначає, що для своєї колекції фото сніжинок він відбирає в середньому 1 з 10 000 зразків: бо інші сніжинки зовсім не симетричні, і, власне, нецікаві.

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Втім, шанси знайти свою ідеальну сніжинку є в кожного, адже щосекунди на планеті падає мільйон мільярдів сніжинок: достатньо, щоб ліпити по сніговику на людину раз на 10 хвилин. Попри це, половина людей, що сьогодні живуть на Землі, взагалі ніколи не бачили снігу.

Міф 4: Кожна сніжинка унікальна

Відповідальним за твердження, що двох однакових сніжинок не існує, можна вважати Вілсона Бентлі, сина фермера з Вермонту, США. За 40 років Бентлі зробив понад 6 000 мікрофотографій снігових кристалів, та, не маючи навіть шкільної освіти, став визнаним вченим, опублікував десятки статей та читав лекції в американських університетах. За своє життя Бентлі так і не зустрів 2-х однакових сніжинок, і понад 100 років нікому з його послідовників теж не траплялися близнюки.

Аж в 1988 році дослідниця Ненсі Найт розгледіла в мікроскоп 2 абсолютно ідентичні сніжинки. Це велика вдача, і подібні винятки мали місце лише кілька разів потому. Тож цей міф на 99,9% правдивий. Але не на всі 100.

Міф 5: Сніг = мороз

Для формування класичних шестикутних сніжинок потрібна помірна вологість та температура трохи нижче нуля. Найскладніші багатоярусні мережива і досконалі форми з 12 промінчиками утворюються у грозових хмарах з високою вологістю при температурі близько -15 градусів. А вже при -20 градусів вони змерзаються у так званий "діамантовий пил" – дрібні та гладенькі шестигранні стовпчики.

"Коли температура знижується нижче 20 градусів, то в атмосфері настільки мало вологи, що вона не в змозі утворити сніжинки в значній кількості", – сказав завідувач відділу фізики атмосфери Національного Антарктичного наукового центру.



При сильному морозі, як правило, сніг не випадає / Фото Cottonbro, Pexels

Міф 6: Снігову лавину можна викликати криком

"Влаштувати лавину просто криком не думаю, що вдасться. Але для лавин, які є контрольованими, використовують гарматні постріли або вибухи для того, щоб створити штучну лавину", – пояснив Денис Пішняк.

Автори славетного шоу "Руйнівники міфів" вирішили також перевірити, чи можливо це, тому вивезли у гори чемпіонку із йодля – тирольського багатотонального співу. Після її старань долиною пішло лише відлуння, але не лавина. Не піддалися сніжні масиви і звукам автоматної черги.

Міф 7: Сніг гріє, як ковдра

Експерти кажуть, що сам по собі сніг не гріє. Однак він є хорошим теплоізолятором, адже в ньому великий вміст повітря.

"Сніг має постійну температуру просто. Коли ти перебуваєш під снігом в похідних умовах, ти стабільно отримуєш температуру -2 або -3 градуси", – сказав блогер Дмитро Сахаров.

Якщо заблукали в горах і чекаєте рятувальників, то дійсно можна заховатися в сніг – це вас не зігріє, але ви довше зможете протриматись,

– зазначив учитель фізики та інформатики Руслан Приходько.

Про те, що сніг – чудовий будівельний матеріал, здавна знають народи півночі. У класичних іглу температура може бути на 50 градусів вище, ніж у навколишньому середовищі. А в нас є власні способи використання снігу: окрім традиційного пострадянського чищення килимів, інтернет рясніє порадами розтиратися снігом, вмиватися ним, поливати квіти винятково талою водою, ба більше – пити її.

Міф 8: Снігом корисно вмиватися, обтиратися, поливати квіти

"Це все індивідуально. Для когось нормально, комусь корисно, а для когось – не варто", – зазначив Завідувач відділу фізики атмосфери Національного Антарктичного наукового центру.

Категорично заборонено це робити людям, в яких проблеми зі серцем. Бо різка зміна температури може негативно вплинути на організм.

"Тала вода є м'якою. Майже дистильованою, не має домішок. Використовувати для поливу – добре. Але відразу – розтануло і використовувати. Не відкладати на потім", – наголосив Руслан Приходько.



Талою водою можна поливати квіти / Фото Cottonbro, Pexels

Міф 9: Сніг можна створити навіть вдома

Навіть за плюсової температури сніг можна створити, додавши до води порошок поліакрилату натрію. Відбудеться реакція із збільшенням об'єму та виділенням тепла, і ви отримаєте рукотворний замет вдома. Ця речовина цілком безпечна для людини: саме поліакрилатом натрію наповнюють дитячі підгузки для перетворення рідини у сухенькі та тепленькі гранули.

Фізично цей сніг нічим не відрізняється тільки процес створення вкорочений в десятки і сотні разів,

– сказав учитель фізики.

Але якщо сніг вам потрібен для краси, то можна створити дизайнерську штучну сніжинку, яку не відрізниш від справжньої. Науковець Кеннет Лібрехт навчився проєктувати будь-який кристал за 10 – 15 хвилин.