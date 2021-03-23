Активіста, ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Влада Стафійчука (Сорда) затримали під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Його підозрюють у хуліганстві.

Причому мовиться про хуліганство зі застосуванням зброї. Який запобіжний захід вимагатиме для затриманого поліція, розповів "Гратам" адвокат Владислава Стафійчука Дмитро Мазурок.

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Який запобіжний захід вимагатимуть для затриманого на Банковій Влада Стафійчука

За словами адвоката, правоохоронці вимагатимуть для Влада Стафійчука цілодобовий домашній арешт. Запобіжний захід затриманому активісту обиратимуть у Печерському районному суді Києва вже 23 березня.

Зараз чоловік перебуває в СІЗО. Поліція повідомила йому про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

У підозрі фігурує складний ніж, який знайшли у рюкзаку затриманого. Та Дмитро Мазурок наголосив, що суттєве значення має те, чи дійсно підозрюваний збирався цим ножем заподіяти комусь шкоди.

Владислав нікому тілесних ушкоджень не завдавав. Ніякої спроби не було,

– запевнив адвокат.

Зауважимо, якщо провину підозрюваного доведуть, то за Кримінальним кодексом України за такий його можуть покарати позбавленням волі на строк до 7 років.

Чому затримали Владислава Стафійчука