Центральна виборча комісія встановили розмір грошової застави для кандидатів на повторних місцевих виборах у 2021 році. Сума становитиме від 1 200 гривень до 6 500 гривень.

Рішення про визначення розміру застави на повторних місцевих виборах у 2021 році ЦВК прийняла 5 січня 2021 року. Про це повідомили на сайті Комісії.

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Якою буде грошова застава

Для депутатів

►Кандидати у депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) у період з 1 січня до 30 листопада 2021 року повинні заплатити 1 200 гривень застави.

►У період з 1 до 31 грудня 2021 року – 1 300 гривень.

Для голів

►Розмір грошової застави для кандидата на посаду голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) у період з 1 січня до 30 листопада 2021 року становитиме 6 000 гривень.

►У період з 1 до 31 грудня 2021 року – 6 500 гривень.

Де відбудуться повторні місцеві вибори

У Новгород-Сіверську;

Борисполі;

Броварах;

селі Уланівка Вінницької області;

Конотопі;

селі Кароліно-Бугаз Одеської області.

Зверніть увагу! Повторні вибори у цих громадах відбудуться через порушення виборчого процесу та смерті новообраних мерів.