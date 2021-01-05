ЦВК визначила розмір застави на повторних місцевих виборах: скільки доведеться заплатити
Центральна виборча комісія встановили розмір грошової застави для кандидатів на повторних місцевих виборах у 2021 році. Сума становитиме від 1 200 гривень до 6 500 гривень.
Рішення про визначення розміру застави на повторних місцевих виборах у 2021 році ЦВК прийняла 5 січня 2021 року. Про це повідомили на сайті Комісії.
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Якою буде грошова застава
Для депутатів
►Кандидати у депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) у період з 1 січня до 30 листопада 2021 року повинні заплатити 1 200 гривень застави.
►У період з 1 до 31 грудня 2021 року – 1 300 гривень.
Для голів
►Розмір грошової застави для кандидата на посаду голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) у період з 1 січня до 30 листопада 2021 року становитиме 6 000 гривень.
►У період з 1 до 31 грудня 2021 року – 6 500 гривень.
Де відбудуться повторні місцеві вибори
- У Новгород-Сіверську;
- Борисполі;
- Броварах;
- селі Уланівка Вінницької області;
- Конотопі;
- селі Кароліно-Бугаз Одеської області.
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