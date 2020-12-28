Погода у січні буде доволі мінливою. Якщо на початку місяця прогнозують плюсову температуру, то наприкінці – морози до -20 градусів.

Прогноз погоди на січень

На початку січня будуть нічні морози. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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Вдень температура повітря становитиме вище нуля, хоча на Різдво може бути до -5 градусів. Опісля на кілька днів потеплішає. До 13 січня на значній території України може бути плюсова температура.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Середня місячна температура повітря у січні на Півночі України становитиме -1...-6 градусів, повідомили в Укргідрометцентрі.

Найхолодніше традиційно буде в Карпатах. В деякі дні морози у гірській місцевості вдарять до -23...-37 градусів. Крім того, у Харківській, Дніпропетровській, Київській та Сумській областях також очікують морозу до -30 градусів. Ймовірно, така температура буде вночі.

Найтеплішу погоду прогнозують у Криму – +21, на Півдні – +18 та Прикарпатті – +14. До речі, плюсову температуру деколи прогнозують для жителів Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Загалом середня температура січня коливатиметься між 0 – -4 градусів. Синоптики зауважили, що це на +2 – +2,5 градуси тепліше, ніж зазвичай взимку.

Скільки снігу випаде у січні

Середня місячна кількість опадів становитиме 27 – 56 міліметрів, а на Закарпатті – навіть до 155 міліметрів.

Крім того, у січні прогнозують ожеледицю. На Лівобережжі та Прикарпатті будуть хуртовини.

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