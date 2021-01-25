Відлиги та невеликі морози: якою буде погода у лютому

У лютому буде тепліше, ніж у січні. Щоправда, морози та сніг ще до кінця зими не покинуть територію України.
Джерело: 24 канал
На початку лютого Україну накриють морози. Про це розповів синоптик Леонід Горбань.
До теми Коли в Україні потеплішає: прогноз синоптика
Так, лютий зустріне українців мінусовою температурою повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів. Найхолодніше буде на Півночі та Сході.
Однак з 9 –10 лютого морозна погода відступить. Натомість температура повітря сягатиме +2...+3 градуси., в Україну прийде відлига. Її прогнозують до 21 лютого.
Наприкінці місяця повернуться невеликі морози – до -4 градусів. Схожа погода буде й на початку березня.