Відлиги та невеликі морози: якою буде погода у лютому

25 січня 2021 , 15:35
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У лютому буде тепліше, ніж у січні. Щоправда, морози та сніг ще до кінця зими не покинуть територію України.

Джерело: 24 канал

На початку лютого Україну накриють морози. Про це розповів синоптик Леонід Горбань.

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Якою буде погода у лютому

Так, лютий зустріне українців мінусовою температурою повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів. Найхолодніше буде на Півночі та Сході.

Однак з 9 –10 лютого морозна погода відступить. Натомість температура повітря сягатиме +2...+3 градуси., в Україну прийде відлига. Її прогнозують до 21 лютого.

Наприкінці місяця повернуться невеликі морози – до -4 градусів. Схожа погода буде й на початку березня.

Чи чекати рясних опадів

  • У перші дні місяця обіцяють сніг, але не надто рясний. Найбільший сніговий покрив за місяць прогнозують близько 6 лютого – 6 – 8 сантиметрів.
  • У середині лютого, коли погода буде тепліша, падатиме дощ та мокрий сніг. Зокрема, 11, 17 та 20 лютого.
  • Зустрічати весну українці будуть також зі снігом, адже наприкінці лютого він охопить деякі регіони країни.
Зверніть увагу! В останні дні січня синоптики прогнозують -1...+1 градусів, на Сході – +5...+7. Крім того, 30 січня варто чекати снігу з дощем у всій областях.