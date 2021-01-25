У лютому буде тепліше, ніж у січні. Щоправда, морози та сніг ще до кінця зими не покинуть територію України.

Джерело: 24 канал

На початку лютого Україну накриють морози. Про це розповів синоптик Леонід Горбань.

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Якою буде погода у лютому

Так, лютий зустріне українців мінусовою температурою повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів. Найхолодніше буде на Півночі та Сході.

Однак з 9 –10 лютого морозна погода відступить. Натомість температура повітря сягатиме +2...+3 градуси., в Україну прийде відлига. Її прогнозують до 21 лютого.

Наприкінці місяця повернуться невеликі морози – до -4 градусів. Схожа погода буде й на початку березня.

Чи чекати рясних опадів

У перші дні місяця обіцяють сніг, але не надто рясний. Найбільший сніговий покрив за місяць прогнозують близько 6 лютого – 6 – 8 сантиметрів.

У середині лютого, коли погода буде тепліша, падатиме дощ та мокрий сніг. Зокрема, 11, 17 та 20 лютого.

Зустрічати весну українці будуть також зі снігом, адже наприкінці лютого він охопить деякі регіони країни.

Зверніть увагу! В останні дні січня синоптики прогнозують -1...+1 градусів, на Сході – +5...+7. Крім того, 30 січня варто чекати снігу з дощем у всій областях.