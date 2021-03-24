Тепло не спішитиме: якою буде погода у квітні – прогноз

Джерело:24 канал
Квітень цьогоріч видасться доволі прохолодним. Попри те, що легкі морози можуть бути вночі лише на початку місяця, справжнього тепла у квітні буде не надто багато.
Перший тиждень другого місяця весни буде прохолодним. Наприклад, 3 – 4 квітня нічна температура становитиме 0...+1, а подекуди – 0...-1. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.
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Однак вже з 9 квітня в Україні потеплішає. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +14 градусів. Однак через кілька днів поступово холоднішатиме: вдень буде +10...+12 градусів, вночі – +3...+4.
Останній місяць квітня, за прогнозом Горбаня, особливо похмурим. Тоді варто чекати дощів та прохолоди. Наприклад, нічна температура опускатиметься до +4...+6 градусів.
Якою буде погода у квітні / Фото poetryclub
На щастя, сніг у квітні вже малоймовірний. Хоча на початку місяця синоптик не виключає таку можливість у північних областях.Зверніть увагу! Справжнє тепло синоптик обіцяє після Великодня, який цьогоріч припадає на 2 травня.