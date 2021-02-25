Синоптики обіцяють, що березень почнеться із сонячної погоди. Однак далі можливе похолодання. В середньому температура повітря сягатиме +5...+8 градусів.

Погода в березні буде в межах кліматичної норми. Про це розповів синоптик Владислав Білик.

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Температура повітря не буде відхилятись від норми більше ніж на 1 градус. Місячна кількість опадів також буде в межах норми, тобто "не відходитиме" більше ніж на 25%.

Білик зауважив, що раніше весняні місяці були теплішими за кліматичну норму. Тому цьогорічний березень буде холоднішим, ніж попередніх років.

Чи будуть у березні морози

Синоптик Леонід Горбань розповідав, що в березні можуть бути невеликі морози. Зокрема, протягом перших 10 днів місяця.

Максимальна температура сягатиме близько +8 градусів.

Коли чекати справжнього потепління

За словами Горбаня, справжнє тепло прийде в Україну вже після Великодня, тобто у травні. Тоді погода буде хорошою та сонячною. Натомість перші 2 місяці весни супроводжуватиме холод.

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