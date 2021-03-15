Як відрізнити арабіку від робусти, в чому цінність зерен арабіки та як обрати оптимальне кавове зерно на свій смак. Чому правильне зберігання кавових зерен є дуже важливим і як може змінитись напій, якщо додати молока – про ці та інші цікаві кавові нюанси, які ви не знали, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Коротка історія кави "з собою"

Нині кава – це другий за кількістю вживання напій. Перший, звісно, вода. Кава – вже давно не просто необхідність, а ціла культура. І щодня кожна четверта людина на планеті починає свій день із цього напою. Що це, як не важливий елемент культури?

В Україні першими на ринку кави "з собою" стали McDonald's, а також вони першими почали продавати каву у кольорових стаканчиках.

Види кавових зерен. Які використовуються при приготуванні кави McCafe

У світі існує доволі класичний поділ кавових зерен – арабіка та робуста. Арабіка – дорожче та якісніше зерно, а робуста – дешевший варіант. Ціна та цінність кавового зерна народжується прямо на плантації. Кавове дерево за своєю природою є вибагливим та нестійким до шкідників, тому у власників плантацій дуже багато сил та енергії йде на те, аби вберегти плоди.

Також одним із ключових елементів, які впливають на різницю в ціні, є країна походження. Зерна дорожчого сегменту привозять із Гондурасу, Коста-Рики, Гватемали, Колумбії. У приготуванні кави в McDonald's використовують лише 100% арабіку з Колумбії та Бразилії.

Що таке бленд кави та який використовують в McDonald’s для McCafe

Простими словами – це суміш двох або більше сортів кавових зерен. Якщо використовувати не моносорт, а бленд – більше шансів отримати задоволення від неповторного букету та післясмаку. Різні кав’ярні дуже часто експериментують із поєднанням різних зерен, у McCafe – це 80% Колумбія та 20% Бразилія. Таким чином у готовому напої ми отримаємо м’яку каву з приємним післясмаком. Основними нотками такого бленду є малина та шоколад.

Як підібрати правильний помел для приготування кави та який налаштовують для кави McCafe

Помел – це дуже делікатна та важлива процедура у загальному процесі. Від правильного помелу залежить щільність напою та смак.

Для визначення помелу існує 6 категорій: грубий, середній, дрібний, надтонкий, тонкий еспресо та середньо тонкий. Для приготування кави методом запарювання ідеально підійде середній ступінь помелу.

Для отримання збалансованого смаку в McDonald’s створено спеціальну комбінацію різних ступенів помелу окремо для кожного виду кавового напою. У разі надто крупного – виділиться аромат, але напій буде розбавлений, у разі надто дрібного – кава може бути гіркою. Мережа McDonald’s не допускає таких помилок та слідкує за найважливішими чинниками, які створюють ваш ідеальний напій.

Екологічність вирощування кави на плантаціях для кави McCafe та загальна сертифікація

Кава належить до харчової продукції, тому на неї необхідно оформити обов'язковий сертифікат відповідності ДСТУ і санітарно-епідеміологічний висновок, так званий гігієнічний сертифікат.

Якість та екологічність кави McCafe відзначена кількома міжнародними сертифікатами, один з яких – Rainforest Alliance. Він гарантує, що під посадку продукції не вирубуються тропічні ліси. Каву на таких плантаціях вирощують без шкоди довкіллю, а робітники плантацій соціально захищені й отримують гідну заробітну плату.

Види приготування кави та як готують каву McCafe

Кава – дуже популярний напій і тому варіантів її приготування є безліч. Наприклад, традиційне заварювання в джезві, метод пуровер, аеропрес, френч прес, але всі вони ідеально підходять для домашнього використання. Якщо йдеться про професійне приготування кави, то в діло йде професійна кавова машина.

Їх видів є також чимало – ручна, автоматизована, напівавтоматизована та, звісно, майстерні бариста. Каву McCafe готують у швейцарських кавомашинах. Всі процеси приготування напою налаштовуються кавовими експертами за єдиними стандартами. За якістю кави стежать більше 1000 фахівців. Це означає, що кава в ресторані в Києві буде такого ж смаку, як в Одесі чи у Львові.

Особливості кави McCafe з молоком у McDonald’s

Найпопулярнішими є:

Лате

Капучино

Американо з молоком

Для приготування кави з молоком важлива не тільки кава, а й молоко – його якість і відсоток жирності.

У McDonald’s для кави McCafe використовують тільки натуральне молоко жирністю 3,2 %.

Важлива деталь: чим більша жирність молока, тим солодшим буде присмак пінки.

Як вода впливає на смак кави

Використання неправильної води може зіпсувати смак навіть якісних кавових зерен. Для кавових машин важливо враховувати жорсткість води, оскільки це може вплинути на їх роботу. До якості води в McDonald’s ставляться з особливою увагою. В кожному ресторані встановлена багатоступенева система фільтрації води, яка включає етапи: грубої очистки, пом’якшення води, зворотній осмос, нано- і вугільну фільтрацію та ультрафіолетове очищення.

Кава як культура

Традиційно люди завжди діляться на табори – хтось любить каву, а хтось чай. Але ми завжди на боці кави. Чому? Тому що вона ідеально підходить для теплих розмов із подругами, чи просто для роздумів на самоті. Кава чудово бадьорить, а ще більше задоволення приносить та кава, яка гарантовано якісна, з ідеальним смаком та неймовірним ароматом.

А ще кава здатна допомагати людям з низьким тиском – вона збільшує їх продуктивність.

Тому кава – завжди гарне рішення.