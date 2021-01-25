Шукав вигідні напрямки: якими скандальними рішеннями відзначився Немілостівий

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий їздив нетверезим Києвом. Також він зчепився з патрульними поліціянтамии та хвалився своєю посадою.

Джерело: 24 канал

Немілостівий долучався до абсолютно незрозумілих рухів, які не стосуються його спеціалізації. Це повідомив в ефірі програми "Між іншим" експерт з ВПК, керівник проєкту State Watch Гліб Канєвський.

Зверніть увагу У Львові зупинили будівництво ЖК Tiffany apartments: що відомо

Незрозумілі рішення Немілостівого

За його словами, є враження, що колишній очільник Мінстратегпрому шукав можливості, де реалізувати себе у різних функціях міністерства.

Комунікація з лісгоспами

Немілостівий намагався комунікувати з державними лісгоспами. Він ходив на їхні конференції та активно комунікував щодо питання необробленої деревини. Водночас Мінстратегпром не повинен займатися лісовою промисловістю

Лісгоспи – це особлива незахищена корупційна каста. Вони почали шукати когось в уряді, хто конкретно міг би їх захистити від міністерства економіки, екології, щоб їх не перевели на аукціони. Свою ініціативу проявив Немілостівий,

– зазначив Канєвський.

Контроль титанової галузі

Також, як відзначив експерт, була дивна ситуація, коли Мінстратегпром розпочав активну участь у робочих групах щодо контролю над титановою галуззю. Водночас титанова галузь – теж не сфера діяльності міністерства. Його створили з метою розвитку оборонно-промислового комплексу України.

"Немілостівий хотів забрати в міністерства економіки Інститут титану. Він почав працювати над тим, щоб від одного міністерства перепідпорядкувати інститут собі", – зазначив Канєвський.

Хто проштовхнув Немілостівого на посаду

За його словами, Немілостівого проштовхнула група від фракції "Батьківщина" через особисті домовленості з Єрмаком. Адже йому потрібні були люди, які б вчасно підтримували бюджет і низку інших важливих для Ради рішень.

На полі може відбутись заміна

Наразі немає жодного результату від Мінстратегпрому. Натомість вже звільнили Немілостівого, який поводив себе як типовий чиновник часів Януковича,

– також сказав Канєвський.

Він додав, що на полі може відбутись заміна. Адже Немілостівий був відповідальний за організацію системи радників міністра та заступників міністра. Тому на його місце повинна прийти інша особа, яка продовжить координувати їхню роботу.