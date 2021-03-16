Зеленський, Порошенко та Бойко: кому найбільше довіряють українці

Список політиків та громадських діячів, яким найбільше довіряють українці очолив президент Володимир Зеленський. Водночас, частка тих, хто не довіряє главі держави, є більшою.
Значення у рейтингу антидовіри є значно вищими. Загалом жоден з політиків не отримав навіть 10% повної підтримки українців.
Цікаво Скільки українців готові голосувати за Зеленського: новий президентський рейтинг
Рейтинг довіри українці
- Володимир Зеленський – 9,5% опитаних,
- Петро Порошенко – 8,7%,
- Юрій Бойко – 7,7%,
- Юлія Тимошенко – 5,8%,
- Сергій Притула – 5,6%,
- Дмитро Разумков – 4,8%,
- Віктор Медведчук – 4,5%,
- Віталій Кличко – 4%,
- Оксана Марченко – 3%,
- Вадим Рабінович – 2,6%,
- Сергій Стерненко – 2,4%,
- Михайло Саакашвілі – 2,3%,
- Арсен Аваков – 1,9%,
- Денис Шмигаль – 1,8%,
- Кіра Рудик – 1,5%,
- Максим Степанов – 1,5%,
- Олексій Данілов – 1,4%,
- Ірина Венедіктова – 1,1%,
- Андрій Єрмак – 1%,
- Ігор Палиця – 1%
- Юрій Вітренко – 0,7%,
- Андрій Коболєв – 0,7%.
До речі, майже половина опитаних не знали, хто такі секретар РНБО Данілов та голова партії "Голос" Рудик.
Що цікаво, п'ятий президент Порошенко потрапив у трійку рейтингу довіри та антидовіри.
Рейтинг антидовіри
Зверніть увагу!
- Віктор Медведчук – 56,9%,
- Вадим Рабінович – 52,2%,
- Петро Порошенко – 51,2%,
- Юрій Бойко – 47,8%,
- Оксана Марченко – 43,3%,
- Михайло Саакашвілі – 43,1%,
- Арсен Аваков – 42,6%,
- Юлія Тимошенко – 40,2%,
- Денис Шмигаль – 38,6%,
- Ірина Венедіктова – 37,4%,
- Андрій Коболєв – 36,5%,
- Юрій Вітренко – 35,7%
- Андрій Єрмак – 34,9%,
- Володимир Зеленський – 34,1%,
- Віталій Кличко – 35,1%,
- Максим Степанов – 32,1%,
- Сергій Стерненко – 30,2%,
- Ігор Палиця – 27,8%,
- Сергій Притула – 25,2%,
- Дмитро Разумков – 26,6%,
- Олексій Данілов – 21%,
- Кіра Рудик – 18,7%.
Опитування проводили впродовж 5 – 9 березня 2021 року. Метод інтерв'ю – "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Загалом опитали 2018 повнолітніх українців, які проживають у всіх регіонах, окрім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.