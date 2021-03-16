Зеленський, Порошенко та Бойко: кому найбільше довіряють українці

16 березня 2021 , 14:04
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Джерело:

Центр Разумкова

Список політиків та громадських діячів, яким найбільше довіряють українці очолив президент Володимир Зеленський. Водночас, частка тих, хто не довіряє главі держави, є більшою.

Значення у рейтингу антидовіри є значно вищими. Загалом жоден з політиків не отримав навіть 10% повної підтримки українців.

Цікаво Скільки українців готові голосувати за Зеленського: новий президентський рейтинг

Рейтинг довіри українці

  • Володимир Зеленський – 9,5% опитаних,
  • Петро Порошенко – 8,7%,
  • Юрій Бойко – 7,7%,
  • Юлія Тимошенко – 5,8%,
  • Сергій Притула – 5,6%,
  • Дмитро Разумков – 4,8%,
  • Віктор Медведчук – 4,5%,
  • Віталій Кличко – 4%,
  • Оксана Марченко – 3%,
  • Вадим Рабінович – 2,6%,
  • Сергій Стерненко – 2,4%,
  • Михайло Саакашвілі – 2,3%,
  • Арсен Аваков – 1,9%,
  • Денис Шмигаль – 1,8%,
  • Кіра Рудик – 1,5%,
  • Максим Степанов – 1,5%,
  • Олексій Данілов – 1,4%,
  • Ірина Венедіктова – 1,1%,
  • Андрій Єрмак – 1%,
  • Ігор Палиця – 1%
  • Юрій Вітренко – 0,7%,
  • Андрій Коболєв – 0,7%.

До речі, майже половина опитаних не знали, хто такі секретар РНБО Данілов та голова партії "Голос" Рудик.

Що цікаво, п'ятий президент Порошенко потрапив у трійку рейтингу довіри та антидовіри.

Рейтинг антидовіри

  • Віктор Медведчук – 56,9%,
  • Вадим Рабінович – 52,2%,
  • Петро Порошенко – 51,2%,
  • Юрій Бойко – 47,8%,
  • Оксана Марченко – 43,3%,
  • Михайло Саакашвілі – 43,1%,
  • Арсен Аваков – 42,6%,
  • Юлія Тимошенко – 40,2%,
  • Денис Шмигаль – 38,6%,
  • Ірина Венедіктова – 37,4%,
  • Андрій Коболєв – 36,5%,
  • Юрій Вітренко – 35,7%
  • Андрій Єрмак – 34,9%,
  • Володимир Зеленський – 34,1%,
  • Віталій Кличко – 35,1%,
  • Максим Степанов – 32,1%,
  • Сергій Стерненко – 30,2%,
  • Ігор Палиця – 27,8%,
  • Сергій Притула – 25,2%,
  • Дмитро Разумков – 26,6%,
  • Олексій Данілов – 21%,
  • Кіра Рудик – 18,7%.
Зверніть увагу! Опитування проводили впродовж 5 – 9 березня 2021 року. Метод інтерв'ю – "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Загалом опитали 2018 повнолітніх українців, які проживають у всіх регіонах, окрім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.