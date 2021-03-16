Список політиків та громадських діячів, яким найбільше довіряють українці очолив президент Володимир Зеленський. Водночас, частка тих, хто не довіряє главі держави, є більшою.

Значення у рейтингу антидовіри є значно вищими. Загалом жоден з політиків не отримав навіть 10% повної підтримки українців.

Цікаво Скільки українців готові голосувати за Зеленського: новий президентський рейтинг

Рейтинг довіри українці

Володимир Зеленський – 9,5% опитаних,

Петро Порошенко – 8,7%,

Юрій Бойко – 7,7%,

Юлія Тимошенко – 5,8%,

Сергій Притула – 5,6%,

Дмитро Разумков – 4,8%,

Віктор Медведчук – 4,5%,

Віталій Кличко – 4%,

Оксана Марченко – 3%,

Вадим Рабінович – 2,6%,

Сергій Стерненко – 2,4%,

Михайло Саакашвілі – 2,3%,

Арсен Аваков – 1,9%,

Денис Шмигаль – 1,8%,

Кіра Рудик – 1,5%,

Максим Степанов – 1,5%,

Олексій Данілов – 1,4%,

Ірина Венедіктова – 1,1%,

Андрій Єрмак – 1%,

Ігор Палиця – 1%

Юрій Вітренко – 0,7%,

Андрій Коболєв – 0,7%.

До речі, майже половина опитаних не знали, хто такі секретар РНБО Данілов та голова партії "Голос" Рудик.

Що цікаво, п'ятий президент Порошенко потрапив у трійку рейтингу довіри та антидовіри.

Рейтинг антидовіри

Віктор Медведчук – 56,9%,

Вадим Рабінович – 52,2%,

Петро Порошенко – 51,2%,

Юрій Бойко – 47,8%,

Оксана Марченко – 43,3%,

Михайло Саакашвілі – 43,1%,

Арсен Аваков – 42,6%,

Юлія Тимошенко – 40,2%,

Денис Шмигаль – 38,6%,

Ірина Венедіктова – 37,4%,

Андрій Коболєв – 36,5%,

Юрій Вітренко – 35,7%

Андрій Єрмак – 34,9%,

Володимир Зеленський – 34,1%,

Віталій Кличко – 35,1%,

Максим Степанов – 32,1%,

Сергій Стерненко – 30,2%,

Ігор Палиця – 27,8%,

Сергій Притула – 25,2%,

Дмитро Разумков – 26,6%,

Олексій Данілов – 21%,

Кіра Рудик – 18,7%.

Зверніть увагу! Опитування проводили впродовж 5 – 9 березня 2021 року. Метод інтерв'ю – "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Загалом опитали 2018 повнолітніх українців, які проживають у всіх регіонах, окрім Криму та тимчасово окупованого Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.