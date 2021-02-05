Наразі червоної зони немає: яким буде адаптивний карантин в Україні

Джерело:Укрінформ
Умови адаптивного карантину в Україні до квітня 2021 року будуть м'якшими, аніж є наразі. Однак на територіях червоної зони все-таки доведеться миритися з жорсткими заходами.
Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у відомстві вже розробили відповідний нормативний акт. Надалі він регламентуватиме усі карантинні обмеження.
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Карантин плануємо продовжувати до 30 квітня, також будуть загальні умови, які будуть м'якші, ніж на сьогодні. Ми пом'якшуємо їх виходячи з сьогоднішньої ситуації,
– наголосив Степанов.
4 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні триватиме щонайменше до 30 квітня. Однак цей день, на жаль, не можна вважати кінцевою датою карантину. Українцям і надалі доведеться миритися з певними обмеженнями.