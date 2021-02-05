Наразі червоної зони немає: яким буде адаптивний карантин в Україні

Умови адаптивного карантину в Україні до квітня 2021 року будуть м'якшими, аніж є наразі. Однак на територіях червоної зони все-таки доведеться миритися з жорсткими заходами.

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у відомстві вже розробили відповідний нормативний акт. Надалі він регламентуватиме усі карантинні обмеження.

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Карантин плануємо продовжувати до 30 квітня, також будуть загальні умови, які будуть м'якші, ніж на сьогодні. Ми пом'якшуємо їх виходячи з сьогоднішньої ситуації,

– наголосив Степанов.

Що ще сказав глава МОЗ

Для введення червоної зони карантину на певній території необхідні 2 показники.

Перший – 65% заповнених ліжок з киснем.

Другий – темпи зростання захворюваності за останні 7 днів перевищують 50%.

Головною метою обмежень є уникнення колапсу медичної системи.

Наразі в Україні немає жодного регіону, де варто було б запровадити червону зону епідеміологічної небезпеки.

Незважаючи на посилення карантинних обмежень, рух транспорту не зупинятимуть.

Карантин до 30 квітня: що відомо

4 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні триватиме щонайменше до 30 квітня. Однак цей день, на жаль, не можна вважати кінцевою датою карантину. Українцям і надалі доведеться миритися з певними обмеженнями.