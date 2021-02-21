Яким бачать патріотизм Зеленський і його "Слуга народу"
Пропрезидентська "Слуга народу" не йде ні у патріотичну, ні у будь-яку іншу риторику. Їхнє головне завдання – побудувати ефективну модель управління Україною та відповісти на виклики, що виникають на глобальному ринку.
Джерело:"РБК-Україна"
Таку думку висловив Михайло Подоляк, радник керіника Офісу Президента Андрія Єрмака. За його словами, піти у нішу, що диктуватиме, куди партії рухатися, – це неправильно.
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Що для чинної української влади означає патріотична ніша
Подоляк вважає, що це "заюзана" штампами історія. Йому здається, що насправді 70% населення України – це саме патріоти, з точки зору, що вони хочуть жити у самостійній державі.
Таке бачення жодним чином не впливає на рейтинг
Радник Єрмака зауважив, що рейтинг у влади зростатиме, якщо вона зможе внести досить ефективні зміни в кількість повідомлень, які йдуть від президента.
"Суспільство має розуміти модель його поведінки та мотиви його поведінки. Ми над цим працюємо", – зазначив Подоляк.
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