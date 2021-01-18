Кількість смертей від COVID-19 у Сполучених Штатах Америки наближається до 400 тисяч. Щодня жертвами пандемії стають понад 3 тисячі американців. Наразі найвищі темпи смертності в Аризоні, Каліфорнії та Південній Кароліні.

За інформацією Центру контролю та запобігання захворюванням, вже понад 12 мільйонів американців отримали, принаймні, першу дозу вакцини від COVID-19. Про це – в програмі "Голос Америки" на 24 каналі.

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У планах новообраного президента США – суттєво збільшити фінансування кампанії з вакцинації. За словами одного з інфекціоністів країни Ентоні Фаучі, обіцянку Джо Байдена вакцинувати хоча б 50 мільйонів американців у перші 100 днів роботи адміністрації – можна втілити у життя.

Репетиція інавгурації Байдена

У Вашингтоні в понеділок, 18 січня, відбулась репетиція інавгурації Джо Байдена. В американській столиці та інших великих містах країни запровадили безпрецедентні заходи безпеки. ФБР попереджає про небезпеку збройних протестів і проводить внутрішні перевірки серед військових, які охороняють Капітолій. Це роблять для того, аби уникнути провокації у день інавгурації.

Стійкість американської демократії

Команда Джо Байдена планує провести інавгурацію перед Капітолієм у Вашингтоні. На тій же трибуні, яку тиждень тому захопив неконтрольований натовп. Кажуть, що це буде потужним наочним сигналом до країни та світу про стійкість американської демократії.

Нововведення на церемонії

Через посилені заходи безпеки та пандемію інавгурація Джо Байдена суттєво відрізнятиметься від церемонії усіх попередніх сучасних американських президентів. Зокрема Національна алея, де зазвичай збиралися глядачі, буде закритою для відвідувачів. Також очікують, що на інавгурації буде лише приблизно тисяча гостей: члени Конгресу і люди, запрошені законодавцями.

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