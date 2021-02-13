У яких областях України найбільше намело снігу: синоптики показали карту

Останніми днями снігова негода знову вразила України. Цього разу найбільше постраждало Правобережжя та Київ. Зокрема, в Карпатах випало 87 сантиметрів снігу.

Крім того, великі снігові покриви можна спостерігати й у решті західних областей. Натомість на південному сході снігу взагалі немає.

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Про це свідчить карта, яку опублікували синоптики. Мовиться про дані станом на ранок 12 лютого.

Сніг в Україні: де його випало найбільше

Карпати – до 87 сантиметрі снігу;

Чернігівська область – до 49 сантиметрів.

Львівська область – до 40 сантиметрів;

Житомирська область – до 40 сантиметрів;

Волинська область – до 33 сантиметрів;

Тернопільська область – до 30 сантиметрів;

Київська область – до 28 сантиметрів;

Вінницька область – до 15 сантиметрів.

Що обіцяють синоптики на наступні дні

За інформацією ДСНС, станом на 7:00 ранку 13 лютого невеликий сніг можна спостерігати у Житомирській, Рівненській і Чернігівській областях. Таку ж погоду синоптики упродовж дня прогнозують також на Вінниччині, Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

А у Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях слід очікувати хуртовину. На дорогах більшості областей – ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Вже 14 лютого снігопади припиняться. Лише подеколи в окремих областях сніжитиме, але не сильно. Натомість Україну огорнуть люті морози – до прикладу на Чернігівщині температура опуститься до -23 градусів.