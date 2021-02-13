У яких областях України найбільше намело снігу: синоптики показали карту

Джерело:Укргідрометцентр
Останніми днями снігова негода знову вразила України. Цього разу найбільше постраждало Правобережжя та Київ. Зокрема, в Карпатах випало 87 сантиметрів снігу.
Крім того, великі снігові покриви можна спостерігати й у решті західних областей. Натомість на південному сході снігу взагалі немає.
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Про це свідчить карта, яку опублікували синоптики. Мовиться про дані станом на ранок 12 лютого.
За інформацією ДСНС, станом на 7:00 ранку 13 лютого невеликий сніг можна спостерігати у Житомирській, Рівненській і Чернігівській областях. Таку ж погоду синоптики упродовж дня прогнозують також на Вінниччині, Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині.
А у Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях слід очікувати хуртовину. На дорогах більшості областей – ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).
Вже 14 лютого снігопади припиняться. Лише подеколи в окремих областях сніжитиме, але не сильно. Натомість Україну огорнуть люті морози – до прикладу на Чернігівщині температура опуститься до -23 градусів.Докладніше з прогнозом погоди на 13 лютого можете ознайомитися за цим посиланням. А в яких областях падатиме падатиме сніг по 17 число – тут.