Негода не відступає: на яких дорогах України діють обмеження

Щоб снігоприбиральна техніка могла ефективно виконувати свої функції, на дорогах України обмежили рух великовагового та великогабаритного автомобільного транспорту.

Увечері 11 лютого сніг падав у Києві та половині областей України (Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій).

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Для розчищування доріг в Україні залучили 1 800 людей та понад 1 300 одиниць техніки.

Обмеження на дорогах Україні: що слід знати

Київ та область

Обмеження на рух великогабаритним та важким транспортом діють на дорогах М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

Донецька область

На дорогах у Маріуполь в межах області.

Черкаська область

На дорогах М-05 Київ – Одеса, Р-01 Київ – Знам'янка та Н-08 Бориспіль – Запоріжжя через Кременчук.

Чернігівська область

На дорогах М-01 Київ – Чернігів та Н-07 Суми – Юнаківка.

Волинська область

На дорогах Т-18-02 Маюничі – Шклинь на ділянці Торчин – Шклинь), Т-03-02 Піща – Козин на ділянці Володимир-Волинський – Павлівка), Т-03-05 Нововолинськ – Локачі на ділянці Павлівка – Локачі), Т-03-03 Луцьк – Дубно.

Вінницька область

На дорогах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський на ділянках Махнівка – Калинівка та Жмеринка – Могилів-Подільський, та М-12 Стрий – Тернопіль – Знам’янка на ділянці Немирів – Гайсин.

Близько 2000 великовагових транспортних засобів вже зараз перебувають у зонах відстою.

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