Верховна Рада України 15 грудня більшістю голосів схвалила у другому читанні законопроєкт № 4100д про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Вони системно пов’язані із проєктом Держбюджету.

Так, за законопроєкт №4100д висловились 311 парламентарів, проти – 11, утримались 32 нардепів, а не голосували – 23. Про це повідомляє 24 канал.

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Законопроєкт № 4100д є системно пов’язаним із законопроєктом № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. Для забезпечення узгодженості правових норм і дотримання збалансованості бюджету такі законопроєкти належить приймати взаємоузгоджено.

Які зміни вносяться до проєкту бюджету на 2021 рік

Врегульовує питання формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на новій територіальній основі.

Запроваджує механізм надання державних гарантій на портфельній основі.

Надає урядові права на здійснення правочинів з державними деривативами коштом здійснення державних запозичень понад визначені обсяги.

Врегульовує механізм залучення на поворотній основі коштів Єдиного казначейського рахунку для покриття касових розривів загального фонду державного бюджету з дотриманням граничного обсягу дефіциту держбюджету.

Спрямовує у 2021 році коштів на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Забезпечує реалізацію статті 351 Податкового кодексу згідно з законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Погоджує з Вищою радою правосуддя перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації, що призводить до зміни обсягів видатків судів, відповідно до рекомендацій Рахункової палати.

Угоджує термінологічний апарат та положення Бюджетного кодексу із змінами, внесеними до Земельного кодексу, Податкового кодексу, законів "Про публічні закупівлі", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад", "Про повну загальну середню освіту".

Зверніть увагу! Законопроєкт № 4100 Рада розглянула 5 листопада у першому читанні та прийняла за основу. Комітет з питань бюджету 14 грудня доопрацював законопроєкт № 4100д, врахувавши усі зауваження та пропозиції законодавців. Документ погодили Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерство юстиції.



Бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу