Альянс безпеки: які завдання Зеленський дав Службі зовнішньої розвідки
Володимир Зеленський 25 січня зустрівся з працівниками Служби зовнішньої розвідки. Президент заявив, що у світі вже стартувала трансформація глобального безпекового середовища.
Український лідер привітав розвідників з професійним святом. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Я високо ціную вашу відданість своєму обов'язку та відданість присязі. Наполегливість і патріотизм під час виконання покладених завдань. І впевнений, що вам під силу вивести нашу розвідку на новий, високий рівень,
– наголосив Зеленський.
Що ще сказав президент
- Робота зовнішньої розвідки – це надважлива складова національної безпеки, соборності та незалежності України.
- Україна вже навчилася протидіяти зовнішнім загрозам та стримувати їх. Настав час ставати проактивнішими та відстоювати національні інтереси.
- Формування "альянсу безпеки" з-поміж країн-партнерів може стати одним зі стартових кроків на цьому шляху. Служба зовнішньої розвідки має досвід та можливості, аби втілити проєкт у життя.
- "Операції впливу" є однією з ключових форм роботи розвідувальних структур.
- Служба зовнішньої розвідки має щодня посилювати стратегічну та оперативну складову. Якісь отриманої інформації має зростати. Необхідно шукати та впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу.
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