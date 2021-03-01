У парламенті у тиждень з 1 по 5 березня розглянуть соціальні та економічні законопроєкти. Зокрема, щодо реформування судової системи та питання збільшення аліментів.

Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. У тижня з 1 по 5 березня у Раді розглянуть актуальні та проблемні питання українців.

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► Судова реформа

На його думку, одним з найголовніших законопроєктів цього тижня стане саме судова реформа, без якої інші реформи не матимуть сенсу. "Цього тижня маємо розглянути один з тих документів, з яких може стартувати судова реформа в новому, сучасному вигляді", – пояснив Корнієнко.

Саме цей законопроєкт просуватиме судову реформу. Мовиться про принципи, які дозволять сформувати незалежну доброчесну систему,

– заявив він.

Голова партії "Слуга народу" вважає, що не варто говорити про економічні, соціальні чи безпекові реформи, якщо в суспільства нема базової довіри до судочинства. За словами Корнієнка, тему судової реформи не можна виміряти відсотками, але всі розуміють: якщо судова влада доброчесна, люди довіряють і не бояться несправедливого суду.

Позиція президента

Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін запевнив, що позиція президента і політичної партії "Слуга народу" полягає у зміні підходу при формуванні органів судової влади.

Президент та народні депутати виступають за прозорий, відкритий конкурс, на якому будуть відібрані найбільш компетентні й доброчесні судді. Люди хочуть довіряти судам і водночас відчувати відповідальність судової влади перед суспільством,

– пояснив Костін.

► Збільшення аліментів

Підійматимуть в Раді також питання аліментів. Нардепи планують встановити єдиний мінімальний розмір, що дасть змогу збільшити розмір аліментів, які стягуються на дитину з інших членів родини (не батьків).

► Дитячі садочки стануть доступними

Важливим стане і територіальна доступність дошкільної освіти. Її мета – створити сприятливі умови для першочергового зарахування до закладів дошкільної освіти дітей, що проживають у територіальних межах їхнього обслуговування.

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"Пропонується, що насамперед зараховуються всі діти, місце проживання, яких поряд із закладом підтверджене, а також діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому дошкільному закладі, чи дітьми його працівників. На вільні місця зараховуються діти, які не проживають поряд", – пояснив глава партії.

► Податкове та митне питання

Також у Раді планують розглянути зміни до Податкового та Митного кодексів. Законопроєкти допоможуть залученню в економіку України стратегічних інвесторів завдяки "підвищенню інвестиційної привабливості". Також передбачаються, що це сприятиме конкурентоспроможності економіки України.

Нардепи говоритимуть також про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Можливо, тепер сплачуватиметься податок на прибуток за загальною ставкою 18%. Виграші в азартні ігри та лотереї звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

►Збільшення енергоефективності

Питання підвищення енергоефективності в Україні також розглянуть у парламенті. Для комунальної сфери, енергетики це питання залишається одним з найактуальніших.

Ми маємо скоротити витрати енергії при споживанні та підвищити енергоефективність,

– зауважив Олександр Корнієнко.

У парламенті заслухають міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Зокрема, депутатів цікавлять питання пандемії та процес вакцинації, що стартував в Україні.

► Децентралізація

Депутати розглянуть реформу децентралізації. Також мовиться про зміну функцій держадміністрацій.

Президент дав нам завдання. Ми маємо довести до ладу Конституційний процес і підготуватися до внесення змін у Конституцію в питанні децентралізації,

– зауважив Корнієнко.

Він зазначив, що обранці народу вже можуть працювати над покращенням роботи децентралізації. Зокрема, розвивати інститут старост та реформувати територіальні організації виконавчої влади в Україні.