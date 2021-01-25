"Вбивство" Еріки та "розбійник": які слова Зеленського змусили посміхатися українців

Під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський обіцяв зробити все, щоб українці посміхалися. Вже майже 2 роки президент намагається сумлінно виконувати свою обіцянку.

Джерело: 24 канал

День народження Володимир Зеленський святкує 25 січня. До відповідної дати варто пригадати найяскравіші моменти за увесь час його президентства, які змусили громадян України посміхатися.

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Жартувати глава держави почав тільки-но подавши заявку до ЦВК. Він казав: "Ми мріємо, щоб колись у Польщі з'явились оголошення про роботу в Україні". Згодом президент видавав цитати, які одразу ставали народними.

Народні цитати

Перше, що спадає на думку – це "Вийди звідси, розбійнику". З відповідним висловом записували пісні, створювали одяг, а також тисячі мемів і смішних відео.



Вислів про розбійника є одним із найвідоміших / Скриншот з відео

Та насправді чи не кожна розмова гаранта з чиновниками вражала і вмить ставала популярною. Взагалі, якщо робити рейтинг цитат президента, то ніяк не можна оминути одного питання: "Хто я?".



Вислів "Хто я?" у новорічному зверненні не оминули у соцмережах / Скриншот з відео ОП

Деколи президент випадково потрапляв у кумедні ситуації, як це було, наприклад, з титрами телеканалу ICTV і питанням "Хто вбив Еріку?".

Звичайно, випадковість у трансляції не могла пройти непоміченою, зокрема й одразу потягнула за собою шквал мемів і жартів у соцмережах.



Титр "Це я вбила Еріку" одразу почали обговорювати в соцмережах / Скриншот з відео ICTV

Також людям сподобалась ситуація, коли президент забув маску – адже чи не кожен впізнав у ній себе під час локдауну.

Ще одна крилата фраза, про яку не можна не згадати – "Я не лох", її не оминули навіть у виступі "95 кварталу".



Реакція президента на жарт "95 кварталу" / Скриншот з відео "95 кварталу"

Наразі українці очікують від президента виконання обіцянки, про яку він також сказав під час своєї інавгураційної промови. "Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви, українці, не плакали", – зазначав Володимир Зеленський.