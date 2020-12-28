Які виклики будуть перед Верховною Радою у 2021: відповідь Разумкова
Для Верховної Ради 2020-ий рік був дуже складним. За словами спікера Дмитра Разумкова, перед парламентом у 2021 році теж стоятимуть важкі виклики. Головні з них – фінансове становище та боротьба з COVID-19.
2020-ий рік "дуже сильно підбив"
Як вважає Разумков, рік, який йде, "дуже сильно підбив" Україну. Про це спікер розповів в інтерв'ю "Українській правді".
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Ціна коштів стала занадто високою – ви бачите рівень перемовин з кредиторами, я зараз не лише про МВФ, а про всіх, у кого ми запозичуємо ресурси. Ресурси отримати важко, як всередині держави, так і за її межами,
– сказав Разумков.
Ситуація залежатиме від поширення мутованого COVID-19
Саме складне фінансове становище буде одним із ключових викликів, з якими доведеться зіткнутись парламенту у 2021 році Ситуація залежатиме від так званої третьої хвилі коронавірусу і поширення мутованого штаму COVID-19. Ще одне пов'язане з пандемією завдання, з яким необхідно буде справитись, – це вакцинація та забезпечення медичної системи всім необхідним.
Потрібно вийти з глухого кута щодо Донбасу
Разумков сподівається, що 2021-ий дозволить такий вийти з глухого кута, який виник у переговорах щодо ситуації на Донбасі – на рівні нормандського формату.
Пройшов рік, але це не проблема України, на жаль – це проблема одного, іншого перемовника, позиція якого достатньо деструктивна як в ТКГ, так і в нормандському форматі, я маю на увазі Росію. В цьому плані також парламент буде готовий долучитися,
– запевнив Разумков.
Останнім за порядком, але не за важливістю, викликом перед парламентом спікер назвав зміну динаміки в плані економічного розвитку.
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