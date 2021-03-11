Нагородна система України давно і сильно потребує реформування. В одному з двох залів своєї піцерії Леонід Остальцев спробував зібрати майже всі державні нагороди України, волонтерські, а також відомчі відзнаки та знаки народної пошани.

Звичайно, якби я зібрав всі нагороди, що є сьогодні в Україні – то жодного залу б не вистачило. Для цього потрібно було б орендувати щонайменше Мистецький Арсенал, адже не державних нагород стало стільки, що вже і не порахувати.

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Але я хотів не тільки показати, які нагороди існують. Іншою метою створення такого залу було продемонструвати велику проблему у нагородній системі нашої держави, яка є нащадком радянської нагородної системи.

Проблема нагородної системи України

Чому це взагалі важливо? Вже 8 років йде війна на Сході, де наші військові проявляють неабияку мужність під час виконання своїх обов'язків.

2014 і 2015 роки – це взагалі історія про суцільну хоробрість і жертовність, коли бригади Збройних сил України були максимально недоукомплектовані всім. Водночас добровольці пересувалися на волонтерських або власних автомобілях, маючи лише легку зброю і, найцінніше, незламну волю.

І якщо поцікавитись у будь-кого з них: "Чи потрібні вам нагороди?". Вони скажуть своє тверде "ні", "ми воювали і воюємо не за це".

Але нагороди є невіддільною частиною будь-якої війни і від того, як нагороджують військових, як правило, залежить дуже і дуже багато.

Вплив на бойовий дух військових

Це напряму впливає на бойовий дух воїнів. Водночас це дає можливість народу в обличчі держави висловити військовим подяку за службу.

Державні нагороди України

Державні нагороди в Україні майже ті самі, що були і в Радянському Союзі, за невеликими винятками:

найвища нагорода – Звання Герой України ;

; потім у списку – 23 Ордени різних ступенів;

6 медалей;

відзнака "Іменна вогнепальна зброя";

різні почесні звання, серед яких, наприклад, почесний артист, почесний архітектор чи заслужений металург тощо;

5 державних премій;

10 президентських відзнак.

Аналізуючи і передивляючись радянську нагородну систему – я не побачив великої відмінності. Адже те, що є у нас – це примітивне адаптування того, що було у "совку".



Нагорода Герой України / Фото з Вікіпедії

Тобто, на сьогодні найвище звання в нашій державі – Героя України – можуть вручити моєму командиру роти, бойовому офіцеру, який під час боїв на Дебальцевському напрямку особисто знищив 3 одиниці ворожої техніки та до 30 терористів, отримав поранення, але продовжив вести бій і керувати особовим складом.

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А можуть, наприклад, доярці Катерині Гордійчук з акціонерного товариства "Широке" (раніше це був колгосп), що поблизу Сімферополя, яка під час одного з інтерв'ю казала, що анексія Криму – це добре.

І тут я в жодному разі не хочу образити професію доярки, але я переконаний, що геройські вчинки мого командира і пані Катерини не можуть стояти поряд.

І тут виникає перша проблема. Я б сказав – фундаментальна. Просто послухайте офіційне роз'яснення, хто може отримати звання Героя України.

Хто може отримати звання Героя України

Це державна нагорода, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручається:

орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку;

або орден Держави – за надзвичайні трудові досягнення.

Тобто найвищу нагороду нашої держави в рівній мірі можуть отримати як ті, хто дуже круто проявив себе в якійсь трудовій галузі, так і військовий, який, ризикуючи життям або віддавши його, зробив на полі бою щось по-справжньому нереальне.

Деномінація нагороди

Як на мене – це неприпустимо. Це ніщо інше як деномінація нагороди. Ще й не просто нагороди, а найвищої нагороди в Україні. І навіть якщо не звертати уваги на той факт, що ця нагорода є абсолютно радянською, то те, що це звання можуть носити настільки різні люди – знецінює її майже повністю.



Нагороди України / Фото Укрінформ

Ще раз підкреслюю – я не вказую, хто справжній герой, а хто – ні. Але такий принцип нагородної системи під час війни, на мою думку, знецінює жертовність, самовідданість і самопожертву військових.

Медаль пошани у США

Ви мене вибачте, але без армії не може існувати держава, саме тому держава має поставити військових на найвищий щабель поваги і вдячності. Як, наприклад, це відбувається в найстарішій демократії планети – Сполучених Штатах Америки.

Яка найвища нагорода у США? Найвища нагорода Сполучених Штатів Америки – це медаль пошани – найвища військова відзнака, що присвоюється федеральним урядом США військовослужбовцям Збройних сил за проявлену особисту мужність під час ведення бойових дій.

Відповідно до положення про медаль, нагороджують нею за "видатну хоробрість і відвагу, проявлені з ризиком для власного життя, які перевищують службовий обов'язок, при участі в бойових діях проти ворогів Сполучених Штатів".

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Спілкуючись зі своїм другом, українцем Мирославом Поповичем, який вже став громадянином США і який служив в армії і виконував бойові завдання в Афганістані, я був вражений, наскільки змінився його тон, коли він розповідав про цю американську нагороду.

Якщо у тебе є медаль пошани, то ти вже як супергерой.

Переважна більшість тих, хто отримав цю найвищу військову відзнаку, загинулі під час бойових дій. Кайл Карпентер – наймолодший військовий США, який отримав цю нагороду. Він – морський піхотинець, який накрив собою гранату, чим врятував життя товаришів. Сьогодні йому всього 31 рік.



Карл Карпентер / Фото Морської піхоти США

Я акцентував вашу увагу саме на цій нагороді через те, що цю найвищу відзнаку США може отримати тільки військовослужбовець. Я це називаю – правильно розставити пріоритети.

Не може цю медаль отримати, наприклад, Ніл Армстронг, хоч і є першою людиною, яка ступила на місяць. Або Джон Кеннеді – хоч він теж є людиною-легендою тощо.

Президентська медаль свободи

Але у американців є інша нагорода, яка до певного часу навіть прирівнювалась до медалі пошани, але після Другої світової війни вона втратила свою актуальність і стала другою за статусом нагородою – це президентська медаль свободи.



Президентська медаль свободи / Фото з Вікіпедії

Саме її і отримали Кеннеді, Армстронг, Мартін Лютер Кінг та інші видатні цивільні персони. Мені здається що саме такий формат нагородження і розділення нагород – є тим необхідним принципом нагородження, який сьогодні нам дуже потрібен.

Нагородна система України застаріла

Наша нинішня нагородна система – гнила і застаріла. І вона має бути змінена, адже, я впевнений: від того, як держава оцінює дії своєї армії і своїх військових, буде залежати те, як саме ця армія буде воювати за неї.

Ще раз – якщо ви запитаєте у будь-якого військового чи ветерана – чи потрібні їм нагороди, то, звичайно, вони скажуть, що "ні". А хочете знати, чому вони так думають?

Волонтерських нагород стало дуже багато і в більшості випадків вони вже знецінені, а державні нагороди видавали абияк і, здається, всім підряд. І тепер вони не сильно відрізняються від тих значків, що продають поблизу Майдану.

Сьогодні у нашої країни немає можливості, щоб надавати більш-менш гідний соціальний пакет і заробітну плату нашим військовим, а от зробити адекватну нагородну систему ми не просто можемо, а зобов'язані.

Адже! Вибачте, не можуть бути одночасно Героями України мій комбат, вже полковник Сергій Собко та, наприклад зрадник, Олександр Баталін, який в 2014 році, бувши депутатом Кримського парламенту, голосував за приєднання до Росії.

А поки проблема із нагородами залишається, можу запропонувати вам – як висловити подяку військовому, якщо захочете. Зустрівши військового, прикладіть руку до серця. Цей мовчазний знак продемонструє просту вдячність від вас тим, хто зараз там.

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Не шкодуйте слів – це те, що може дати кожен. Для нас це не коштує нічого, а для тих, кому це адресовано, – може стати найбільшою і найціннішою нагородою.